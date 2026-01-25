Врачи рассказали о способах оградить детей от чрезмерного использования смартфонов

В последние годы смартфоны стали неотъемлемой частью жизни детей, которые проводят в соцсетях все больше времени. Это влияет на их общение со сверстниками, учебу и отдых, пишет The Washington Post.

Штатный профессор и руководитель отделения общей педиатрии и подростковой медицины в школе общественного здравоохранения Университета Висконсина Меган Морено, детский нейропсихолог из Медицинской школы Университета Джонса Хопкинса Дженнифер Катценштейн, а также доцент кафедры коммуникации и информации в Ратгерском университете Джина Марчелло дали три совета, как ограничить детей от чрезмерного использования смартфонов.

Так, в первую очередь они порекомендовали разговаривать с детьми об использовании смартфонов с раннего детства. Морено посоветовала задать ребенку вопросы о необходимости использования телефона, например, спросить его: ​​«Что ты сейчас делаешь? Тебе это нравится? Ты чему-то учишься или общаешься с кем-то? Ты действительно получаешь от этого какую-то пользу?»

Если на какой-то из вопросов ребенок ответит нет, отмечает Морено, родители могут переключить разговор на обсуждение того, как сократить использование телефона.

Вторым пунктом эксперты посоветовали взрослым самим подавать детям пример. По их словам, детям могут показаться несправедливыми правила, когда им запрещено долго сидеть в телефоне, но родители позволяют себе это.

«Молодые пациенты рассказывают мне, что их родители заходят в комнату и говорят: “Отложи телефон. У тебя начинается деградация мозга”. В то же время подростки видят, как эти же взрослые совершают те же самые действия, за которые их критикуют», — рассказала Морено.

Последним пунктом собеседницы газеты назвали необходимость установить четкие и гибкие границы. По их словам, важно ввести определенные запреты, например, на телефон за обеденным столом, но в то же время проявлять гибкость в отношении действительно важных сообщений.