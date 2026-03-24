EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Притворившийся женщиной полицейский изнасиловал ребенка и подростка

2 минуты чтения 10:33

Бывшего сотрудника полиции Лондона, 28-летний Джеймса Бабба из Чешема, приговорили к 24 годам заключения и восьми годам надзора полиции. Его признали виновным в изнасиловании и сексуализированном насилии над 12-летней девочкой, а также изнасиловании женщины, с которой экс-полицейский познакомился в интернете, выдав себя за 16-летнюю девушку. об этом сообщает Би-би-си.

Издание отмечает, что сейчас Бабб идентифицирует себя как женщина, поэтому судья Джонатан Купер заявил, что фигуранта нужно называть именем Гвин Сэмюэлс. В то же время на момент совершения преступления Сэмюэлс идентифицировал себя мужчиной, а на протяжении всего судебного процесса к нему обращались с использованием мужских местоимений.

Судья Купер заявил, что Сэмюэлс «злоупотребил самым сокровенным доверием своих жертв» и «провел кампанию насилия против каждой из них с целью полностью сломить их волю». Би-би-си пишет, что с 12-летней девочкой Сэмюэлс познакомился на сайте знакомств Omegle в 2018 году, а несколько месяцев спустя они встретились лично на христианском фестивале.

Присяжные заслушали показания о том, что офицер совершил сексуализированное нападение на девочку в общественном месте незадолго до ее 13-летия. Сама девочка рассказала полиции, что Сэмюэлс душил и бил ее кулаками. По ее словам, фигурант выглядел «параноиком», когда они были вместе на публике, и ей казалось, что ее «скрывают».

Кроме того, девочка рассказала, что Сэмюэлс «много говорил о своих полномочиях», которыми он обладал, работая в лондонской полиции в качестве специального констебля.

Изнасилование второй потерпевшей, которой на момент преступления только исполнилось 18 лет, произошло в период ее непостоянных отношений с Сэмюэлсом с января 2018 года по февраль 2023 года.

Би-би-си пишет, что Сэмюэлс начал работать волонтером в составе команды Центрального Западного региона столичной полиции в качестве специального констебля в сентябре 2020 года. Как только там узнали о случившемся, его сразу отстранили от должности. Также фигурант работал театральным техником в школе Харроу в Лондоне, которая расторгла с ним контракт, как только узнала об аресте Сэмюэлса.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

