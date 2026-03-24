Петербурженка насиловала собственных детей и снимала с ними порно

Санкт-Петербургский городской суд признал 40-летнюю Марию Пекину виновной в изнасиловании детей, не достигших четырнадцатилетнего возраста, сообщает объединенная пресс-служба судов.

Женщину приговорили к 20 годам исправительной колонии общего режима. Также суд арестовал Александра Авербуха, сожителя Пекиной и отца ее детей. По данным следствия, он принимал участие в изнасилованиях и съемках порнографических роликов.

«Следствие полагает, что не позднее 11.00 18.05.2024 фигуранты совершили иные действия сексуального характера в отношении своих детей, мальчика и девочки, не достигших 12-летнего возраста», — сообщила пресс-служба после задержания пары в мае 2024 года.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме. Пекина сразу признала вину в полном объеме, тогда как Авербух сознался лишь частично. На момент задержания подозреваемых их дочке было семь лет, а сыну — четыре года.

В результате Пекину признали виновной по нескольким статья, в том числе за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК) и использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов (пункты «а», «б», «в», «г» части 2 статьи 242.2 УК). Женщине запретили работать с детьми на 11 лет.

Авербуха же, как уточнили в пресс-службе, суд признал невменяемым и отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу, освободив таким образом от уголовной ответственности.

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших, присудив им компенсацию в размере шести миллионов рублей.