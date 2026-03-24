Пассажиры British Airways жаловались на «зловонный запах» от мертвого тела

60-летняя женщина умерла вскоре после взлета на рейсе из Гонконга. Самолет Airbus A350-1000 вылетел в Лондон и должен был провести в небе 14 часов, сообщает Independent.

На борту также находился 331 пассажир. Как отмечает издание, большинство не узнало, что в самолете умерла пожилая женщина, но за время перелета многие жаловались на неприятный, гнилостный запах.

Семья умершей и несколько членов экипажа были «потрясены» произошедшим. Как сообщает The Sun со ссылкой на источник, некоторое время никто не знал, что делать с телом скончавшейся женщины.

Погребенные заживо Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район Общество 13 минут чтения

«Обсуждалось, что делать с телом. При этом просьба проводников запереть тело в туалете была отклонена экипажем. Поэтому им пришлось изолировать умершую, обернуть ее полотенцами и перенести в камбуз в хвостовой части самолета», — заявил изданию источник.

Издание отмечает, что, согласно рекомендациям Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), когда человек признан умершим во время полета, его следует переместить на изолированное сиденье, вернуть на купленное им место или «по усмотрению экипажа перенести в другую зону, не перекрывающую проход или выход».

Однако члены экипажа не учли, что, как пишет Independent, в камбузе был пол с подогревом. Уже после десятого часа полета бортпроводникам стали поступать жалобы на «зловонный запах», доносящийся из задней части самолета.

Airbus A350-1000 приземлился в 4:52 утра в Хитроу. После посадки рейс BA32 встретила полиция, а пассажиров попросили оставаться на своих местах в течение 45 минут, пока проводились проверки.