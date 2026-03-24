Мать организовала убийство родственника руками собственных детей

Жительница Великобритании решила «отомстить» родственнику после ссоры и организовала его убийство, к которому привлекла собственных детей. По информации полиции, пока ее сын бил мужчину ножом в область сердца, дочь транслировала происходящее в приложении Snapchat. Об этом пишет People.

44-летняя Джоанн Максвелл задумала заговор с целью убийства в сентябре 2024 года после того, как поссорилась со своим родственником — 37-летним Полом Скоттом. Как сообщили в полиции, в течение нескольких месяцев женщина отправляла ему угрозы, предупреждая, что «время идет». Что конкретно имела ввиду женщина, в полиции не пояснили.

В ночь на 22 июня Джоанн вместе с 25-летним сыном Лиамом Донлином и 22-летней дочерью Эми Клегг взяли кухонные ножи и отправились к дому Скотта. Сообщается, что по дороге к нему Лиам записывал аудиосообщения своим знакомым, в которых заявлял, что «сейчас точно порубит этого парня на куски».

По данным полиции, незадолго до убийства Лиам вышел из тюрьмы за другое преступление и мать с сестрой «неоднократно пытались с ним связаться, чтобы завербовать его для оказания помощи в нанесении серьезного вреда Полу».

Прибыв к дому Пола, семья постучала в дверь. После того, как она приоткрылась, Лиам ворвался в дом и ударил его ножом в область сердца. Пока он наносил ножевые ранения, сестра снимала «месть» на камеру и транслировала в Snapchat. Мать, как сообщается, стояла в стороне и просто наблюдала.

«На записи слышно, как его убивают. Скотт кричал им: “Нет, нет, нет”», — сообщили в полиции.

После расправы над родственниками семья позвонила в полицию и сообщила, что пришла к жертве в дом и случайно обнаружила там его тело. Все трое были арестованы, однако они так и не признали свою вину.

Сообщается, что присяжные единогласно признали мать и ее детей виновными в убийстве. 20 марта суд приговорил их к пожизненному заключению.