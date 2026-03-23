Криминал

Зарезавший жену мужчина разбил клумбу над ее могилой и обсуждал по телефону план уничтожения тела

2 минуты чтения 08:51

Житель Великобритании Алиреза Аскари предстал перед судом после того, как зарезал свою жену, закопал ее тело на месте пруда и разбил над могилой клумбу. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на материалы судебных заседаний.

После этого Аскари пытался выдавать себя за убитую Парию Вейси — он отправил с ее телефона сообщения начальнику женщины, в которых сообщил, что она якобы уезжает из страны, а телефон будет недоступен в течение одного-двух месяцев.

На самом деле, как установил суд, Аскари и Вейси расстались, но не успели развестить — женщина сняла отдельное жилье на полгода, а у Аскари появилась девушка в Иране. С ней он начал обсуждать план убийства жены, собеседница пыталась отговорить его от этой идеи.

В апреле 2025 года Аскари нанес Вейси несколько ножевых ранений, закопал тело женщины во временной могиле на месте бывшего пруда и разбил над ней клумбу с цветами. Прокурор отметил, что мужчина планировал переместить тело и уничтожить его с помощью химикатов.

После убийства мужчина позвонил своей тете Марьям Делавари и попросил у нее помощи в сокрытии тела. Они использовали мойку высокого давления, а также купленные Аскари в день убийства отбеливатель, тряпки, растения и землю, чтобы скрыть следы преступления.

Сестра и подруга Вейси начали переживать за нее вскоре после исчезновения женщины — первая потребовала созвониться по видеосвязи, а вторая обратилась в полицию с просьбой проверить дом, в котором ранее проживали супруги. Аскари и Делавери рассказали полицейским, что у Вейси якобы есть партнер в Иране. Они сказали, что не знают, где находится женщина.

Через два дня после убийства Аскари описал своей девушке план по уничтожению тела с помощью химикатов и отправился искать место для переноса тела, а также посетил магазин для покупки необходимых веществ. Его арестовали вскоре после возвращения — при обыске власти обнаружили тело и следы крови.

После предъявления обвинений Аскари заявлял, что слышит голоса в своей голове, и отмечал, что у него якобы диагностирована шизофрения. Судья отметила, что считает убийство тщательно спланированным — мужчина обсуждал его заранее, а весь процесс совершения преступления занял не более пяти минут. Его попытку смягчить приговор жалобами на психологические заболевания она назвала циничными.

Аскари признал свою вину до оглашения приговора, суд назначил ему пожизненное лишение свободы с минимальным сроком отбывания наказания в 26 лет. Его тетя была признана виновной по статье о воспрепятствовании правосудию и приговорена к пяти годам и шести месяцам лишения свободы.

