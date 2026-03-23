Мужчина забросил ведро с человеческими костями во двор офиса ФБР

Жителя Техаса арестовали и обвинили в том, что он забросил закрытое ведро с вероятными человеческими останками во двор офиса Федерального бюро расследований (ФБР) в Далласе. Об этом сообщает телеканал NBC.

Как рассказали в полиции, 41-летнего Майкла Чедвика Фрая арестовали 19 марта по обвинению в двух эпизодах жестокого обращения с трупом и подделке доказательств. Расследование началось после того, как мать обвиняемого позвонила правоохранителям и сообщила, что ее сын взял у нее деньги на аренду автомобиля.

Когда женщина спросила, зачем Фраю машина, он заявил, что ему необходимо переместить тело. После этого он разозлился и ушел из дома, рассказала его мать полиции.

Позже с правоохранителями также связалась сестра Фрая, которая заявила, что ее брат снял себя на видео у офиса ФБР и выложил ролик в интернет. По данным NBC, на записи мужчина закидывает закрытое белое ведро на охраняемую парковку офиса ФБР в Далласе.

Также на видео Фрай заявил, что своими действиями хочет побудить бюро вмешаться в дело о правонарушении со стороны властей техасского округа Дентон, связанное с его прошлым задержанием. Что именно за правонарушение, он не уточнил.

По информации NBC, ведро с костями приземлилось на парковку возле офиса ФБР. Как выяснили следователи, Фрай выкрал с местного кладбища урну с прахом. На другом кладбище нашли признаки того, что кто-то вытаскивал гроб.

В полиции полагают, что мотивом Фрая стал инцидент с полицейской стрельбой в округе Дентон, в ходе которого не выжил друг обвиняемого.