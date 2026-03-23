EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Мужчина забросил ведро с человеческими костями во двор офиса ФБР

2 минуты чтения 16:06

Жителя Техаса арестовали и обвинили в том, что он забросил закрытое ведро с вероятными человеческими останками во двор офиса Федерального бюро расследований (ФБР) в Далласе. Об этом сообщает телеканал NBC.

Как рассказали в полиции, 41-летнего Майкла Чедвика Фрая арестовали 19 марта по обвинению в двух эпизодах жестокого обращения с трупом и подделке доказательств. Расследование началось после того, как мать обвиняемого позвонила правоохранителям и сообщила, что ее сын взял у нее деньги на аренду автомобиля.

Когда женщина спросила, зачем Фраю машина, он заявил, что ему необходимо переместить тело. После этого он разозлился и ушел из дома, рассказала его мать полиции.

Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
Общество

Позже с правоохранителями также связалась сестра Фрая, которая заявила, что ее брат снял себя на видео у офиса ФБР и выложил ролик в интернет. По данным NBC, на записи мужчина закидывает закрытое белое ведро на охраняемую парковку офиса ФБР в Далласе.

Также на видео Фрай заявил, что своими действиями хочет побудить бюро вмешаться в дело о правонарушении со стороны властей техасского округа Дентон, связанное с его прошлым задержанием. Что именно за правонарушение, он не уточнил.

По информации NBC, ведро с костями приземлилось на парковку возле офиса ФБР. Как выяснили следователи, Фрай выкрал с местного кладбища урну с прахом. На другом кладбище нашли признаки того, что кто-то вытаскивал гроб.

В полиции полагают, что мотивом Фрая стал инцидент с полицейской стрельбой в округе Дентон, в ходе которого не выжил друг обвиняемого.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
