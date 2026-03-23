EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Супругов обвинили в использовании 14-летней дочери в качестве суррогатной матери

2 минуты чтения 20:41

В американском штате Оклахома супружеской паре предъявили обвинения в использовании 14-летней дочери в качестве суррогатной матери. Об этом сообщили офис шерифа округа Уошо и телеканал KFOR-TV.

По данным полиции, 36-летние Натан Потье и Эрика Палмер обвиняются в том, что девочка забеременела двойней в возрасте 14 лет. Расследование началось в декабре 2025 года после обращения службы защиты детей, которая сообщила о беременности подростка и предположила, что отцом может быть партнер матери, говорится в судебных документах, на которые ссылается KFOR-TV.

Полиция города Оклахома-Сити получила ордер на изъятие образцов ДНК Потье для установления отцовства. Однако до проведения экспертизы подозреваемые покинули штат. Их местонахождение было установлено более чем в тысяче миль от Оклахома-Сити — в районе городов Рино и Спаркс.

Погребенные заживо
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
Общество13 минут чтения

17 марта пара была задержана сотрудниками федеральной службы маршалов США в ходе скоординированной операции и помещена в следственный изолятор округа Уошо. Власти сообщили, что подозреваемых экстрадируют обратно в Оклахому для дальнейшего разбирательства.

Потье предъявлено обвинение в сексуальном насилии над ребенком, а Палмер — в содействии жестокому обращению с ребенком. Кроме того, ей вменяют два эпизода оставления ребенка младше 15 лет без надзора.

Палмер рассказала полицейским, что они с Потье хотели детей, но она не могла забеременеть, поскольку ей сделали перевязку маточных труб. Женщина также заявила, что ее дочь «очень хотела, чтобы у нее появились братья и сестры».

По информации KFOR-TV, срок родов девочки приходился на февраль, однако неизвестно, родила она или нет. В настоящее время ребенок находится в приемной семье.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01
Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
