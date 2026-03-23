Супругов обвинили в использовании 14-летней дочери в качестве суррогатной матери

В американском штате Оклахома супружеской паре предъявили обвинения в использовании 14-летней дочери в качестве суррогатной матери. Об этом сообщили офис шерифа округа Уошо и телеканал KFOR-TV.

По данным полиции, 36-летние Натан Потье и Эрика Палмер обвиняются в том, что девочка забеременела двойней в возрасте 14 лет. Расследование началось в декабре 2025 года после обращения службы защиты детей, которая сообщила о беременности подростка и предположила, что отцом может быть партнер матери, говорится в судебных документах, на которые ссылается KFOR-TV.

Полиция города Оклахома-Сити получила ордер на изъятие образцов ДНК Потье для установления отцовства. Однако до проведения экспертизы подозреваемые покинули штат. Их местонахождение было установлено более чем в тысяче миль от Оклахома-Сити — в районе городов Рино и Спаркс.

17 марта пара была задержана сотрудниками федеральной службы маршалов США в ходе скоординированной операции и помещена в следственный изолятор округа Уошо. Власти сообщили, что подозреваемых экстрадируют обратно в Оклахому для дальнейшего разбирательства.

Потье предъявлено обвинение в сексуальном насилии над ребенком, а Палмер — в содействии жестокому обращению с ребенком. Кроме того, ей вменяют два эпизода оставления ребенка младше 15 лет без надзора.

Палмер рассказала полицейским, что они с Потье хотели детей, но она не могла забеременеть, поскольку ей сделали перевязку маточных труб. Женщина также заявила, что ее дочь «очень хотела, чтобы у нее появились братья и сестры».

По информации KFOR-TV, срок родов девочки приходился на февраль, однако неизвестно, родила она или нет. В настоящее время ребенок находится в приемной семье.