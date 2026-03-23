Женщину обвинили в хранении останков дочери с синдромом Дауна в шкафу

В США предъявлены обвинения 40-летней Синтии Клемонс из штата Миссисипи по делу о смерти ее взрослой дочери с синдромом Дауна. Об этом сообщают американские телеканалы FOX 13 Memphis, WREG и WMC.

По данным офиса шерифа округа Десото, Клемонс из города Саутхейвен арестована и обвиняется в жестоком обращении с уязвимым совершеннолетним человеком и сокрытии улик в связи со смертью своей 20-летней дочери Майкры.

Как сообщают СМИ, утром 17 марта полиция получила звонок от мужчины, который попросил проверить состояние своей сестры: он не видел ее с января. В ходе расследования правоохранители получили противоречивую информацию о местонахождении девушки, после чего был выдан ордер на обыск квартиры, где жили Майкра и ее мать. Вечером того же дня сотрудники полиции обследовали жилье, однако ничего не обнаружили.

Я переехал в Парагвай и счастлив Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет Общество 8 минут чтения

На следующее утро полицейские вернулись и нашли останки человека, которые, по их мнению, принадлежат Майкре Клемонс. Сообщается, что девушка была с синдромом Дауна.

Женщина по имени Рози Аткинс, представившаяся тетей погибшей, рассказала телеканалу WREG, что один из родственников заметил в квартире, где жила Майкра с матерью, предмет, похожий на мешок с телом, и сообщил об этом полиции. По ее словам, останки находились в шкафу в спальне Синтии Клемонс.

Также, как утверждает Аткинс, когда отец девушки интересовался ее местонахождением, мать отвечала, что дочь живет у другой женщины, у которой также есть ребенок с синдромом Дауна. Брат погибшей длительное время работал вдали от дома и периодически спрашивал о сестре.

Расследование продолжается, и, как отмечают правоохранительные органы, Синтии Клемонс могут предъявить дополнительные обвинения.