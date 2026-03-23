EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Женщину обвинили в хранении останков дочери с синдромом Дауна в шкафу

2 минуты чтения 15:14

В США предъявлены обвинения 40-летней Синтии Клемонс из штата Миссисипи по делу о смерти ее взрослой дочери с синдромом Дауна. Об этом сообщают американские телеканалы FOX 13 Memphis, WREG и WMC.

По данным офиса шерифа округа Десото, Клемонс из города Саутхейвен арестована и обвиняется в жестоком обращении с уязвимым совершеннолетним человеком и сокрытии улик в связи со смертью своей 20-летней дочери Майкры.

Как сообщают СМИ, утром 17 марта полиция получила звонок от мужчины, который попросил проверить состояние своей сестры: он не видел ее с января. В ходе расследования правоохранители получили противоречивую информацию о местонахождении девушки, после чего был выдан ордер на обыск квартиры, где жили Майкра и ее мать. Вечером того же дня сотрудники полиции обследовали жилье, однако ничего не обнаружили.

Я переехал в Парагвай и счастлив
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
Общество8 минут чтения

На следующее утро полицейские вернулись и нашли останки человека, которые, по их мнению, принадлежат Майкре Клемонс. Сообщается, что девушка была с синдромом Дауна.

Женщина по имени Рози Аткинс, представившаяся тетей погибшей, рассказала телеканалу WREG, что один из родственников заметил в квартире, где жила Майкра с матерью, предмет, похожий на мешок с телом, и сообщил об этом полиции. По ее словам, останки находились в шкафу в спальне Синтии Клемонс.

Также, как утверждает Аткинс, когда отец девушки интересовался ее местонахождением, мать отвечала, что дочь живет у другой женщины, у которой также есть ребенок с синдромом Дауна. Брат погибшей длительное время работал вдали от дома и периодически спрашивал о сестре.

Расследование продолжается, и, как отмечают правоохранительные органы, Синтии Клемонс могут предъявить дополнительные обвинения.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01
Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01 20 марта
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
