Медицинские услуги в России подорожали быстрее инфляции

Медицинские услуги в России за год существенно подорожали из-за дефицита кадров и роста издержек клиник. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные страховых компаний и аналитиков рынка.

Так, по словам директора медицинского страхования «СберСтрахования» Натальи Хариной, стоимость лечения в клиниках по итогам прошлого года выросла в зависимости от уровня медорганизации на 10–25%. Это в несколько раз выше официальной инфляции, которая, согласно данным Росстата, в 2025-м составила 5,59%.

Схожие оценки приводит и аналитическая компания Eqiva. По ее подсчетам, с января 2025 года по январь 2026-го медицинские услуги в среднем по России подорожали на 11,94%. Среди причин называют рост стоимости оборудования и расходных материалов, повышение зарплат медработников и нехватку персонала.

Подорожание медицинской помощи уже отразилось на рынке добровольного медицинского страхования (ДМС), отмечают эксперты. По данным страховщиков, объем выплат по таким полисам за год вырос на 21,6% и достиг 230 миллиардов рублей, а число страховых случаев увеличилось на 23,7%.

При этом рынок корпоративного ДМС в целом вырос на 14,2% — до 258,3 миллиарда рублей, следует из данных Центробанка. Средняя стоимость страхования одного сотрудника увеличилась на 34% до 9,4 тысячи рублей, тогда как число застрахованных работников выросло лишь на 0,9%.

Страховые компании отмечают, что медицинская инфляция в 2025 году составила в среднем 12–15%. На фоне роста расходов работодатели начали чаще пересматривать условия страхования сотрудников и сокращать объем покрытия, особенно в части стоматологических услуг, которые традиционно остаются одной из самых затратных составляющих программ ДМС. По данным исследования коммуникационной группы Progress, с середины 2025 года стоимость приема стоматолога в Москве выросла на 48%, в Петербурге — на 27%, в Новосибирске — на 37,6%. Всего из 35 крупных российских городов цены заметно увеличились в 27.

Страховщики ожидают, что в 2026 году стоимость программ ДМС продолжит расти еще на 13–15% из-за сохраняющейся медицинской инфляции.