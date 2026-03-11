Стоимость приема у стоматолога резко выросла в России

Услуги стоматологов подорожали в 27 из 35 городов России с населением свыше 500 тысяч человек, в некоторых из них стоимость изменилась на десятки процентов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование группы Progress.

Исследование проводилось по открытым источникам, оценивалась динамика изменения цен с июня 2025 года по март 2026 года. Лидером по средней стоимости приема оказалась Москва, здесь цены выросли на 48% и достигли почти двух тысяч рублей.

В топ-5 по ценам на услуги стоматологов также оказались Санкт-Петербург (1509 рублей, рост на 27%) Новосибирск (1280 рублей, рост на 37,6%), Уфа (1133, рост на 22%) и Набережные Челны (1123, рост на 27,6%). Ранее в пятерку аналогичного рейтинга входил Ростов-на-Дону, но сейчас он оказался на шестом месте, цены здесь увеличились на 8,9% до 1098 рублей.

«Известия» отмечают, что сегодня в 11 городах России стоимость приема стоматолога превышает одну тысячу рублей — помимо топ-6 списка такая ситуация наблюдается в Самаре, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Екатеринбурге и Красноярске. Ранее это происходило лишь в двух городах России — Москве и Санкт-Петербурге.

Представители отрасли разошлись в оценках перспективы дальнейшего роста цен. Так, президент Стоматологической ассоциация России Ринат Салеев считает, что услуги до конца 2026 года не должны дорожать, если в стране не сложится «форс-мажорных условий».

При этом он отметил, что допускает рост цен из-за инфляции, непрогнозируемого роста стоимости сырья и энергоносителей, а также сложностей мировой логистики. Управляющий директор ассоциации клиник «ПрезиДЕНТ» Олег Зинов заявил, что ожидает подорожания на 10-20%, он назвал этот показатель близким к «медицинской инфляции».

Главный врач и основатель клиники Refformat Максим Хышов отметил, что рост цен, вероятно, будет наблюдаться не на все услуги стоматологий. Так, он заявил, что цены скорее всего вырастут на ортопедические и хирургические услуги. Роста в остальных сегментах он не ожидает из-за перегретости рынка и падения средних чеков в клиниках.

Врач стоматолог-хирург клиники «Стоматология на 22 этаже» Тигран Шмавонян заявил, что рост цен в 2026 году неизбежен. Он связал это с зависимостью отрасли от импортных материалов и оборудования. Зинов также отметил, что доходность рынка стоматологических услуг в России постепенно снижается из-за роста издержек.