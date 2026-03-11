EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Стоимость приема у стоматолога резко выросла в России

2 минуты чтения 13:54

Услуги стоматологов подорожали в 27 из 35 городов России с населением свыше 500 тысяч человек, в некоторых из них стоимость изменилась на десятки процентов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование группы Progress. 

Исследование проводилось по открытым источникам, оценивалась динамика изменения цен с июня 2025 года по март 2026 года. Лидером по средней стоимости приема оказалась Москва, здесь цены выросли на 48% и достигли почти двух тысяч рублей.

В топ-5 по ценам на услуги стоматологов также оказались Санкт-Петербург (1509 рублей, рост на 27%) Новосибирск (1280 рублей, рост на 37,6%), Уфа (1133, рост на 22%) и Набережные Челны (1123, рост на 27,6%). Ранее в пятерку аналогичного рейтинга входил Ростов-на-Дону, но сейчас он оказался на шестом месте, цены здесь увеличились на 8,9% до 1098 рублей.

«Известия» отмечают, что сегодня в 11 городах России стоимость приема стоматолога превышает одну тысячу рублей — помимо топ-6 списка такая ситуация наблюдается в Самаре, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Екатеринбурге и Красноярске. Ранее это происходило лишь в двух городах России — Москве и Санкт-Петербурге.

Представители отрасли разошлись в оценках перспективы дальнейшего роста цен. Так, президент Стоматологической ассоциация России Ринат Салеев считает, что услуги до конца 2026 года не должны дорожать, если в стране не сложится «форс-мажорных условий». 

Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
Криминал12 минут чтения

При этом он отметил, что допускает рост цен из-за инфляции, непрогнозируемого роста стоимости сырья и энергоносителей, а также сложностей мировой логистики. Управляющий директор ассоциации клиник «ПрезиДЕНТ» Олег Зинов заявил, что ожидает подорожания на 10-20%, он назвал этот показатель близким к «медицинской инфляции».

Главный врач и основатель клиники Refformat Максим Хышов отметил, что рост цен, вероятно, будет наблюдаться не на все услуги стоматологий. Так, он заявил, что цены скорее всего вырастут на ортопедические и хирургические услуги. Роста в остальных сегментах он не ожидает из-за перегретости рынка и падения средних чеков в клиниках. 

Врач стоматолог-хирург клиники «Стоматология на 22 этаже» Тигран Шмавонян заявил, что рост цен в 2026 году неизбежен. Он связал это с зависимостью отрасли от импортных материалов и оборудования. Зинов также отметил, что доходность рынка стоматологических услуг в России постепенно снижается из-за роста издержек.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01 6 марта
Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века