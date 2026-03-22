Премьер Армении поругался с пассажиркой метро из-за Нагорного Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поругался с пассажиркой метро в Ереване из-за Нагорного Карабаха. Видео, на которое попал конфликт, политик опубликовал на фейсбуке, а на русском об этом написало издание NEWS.am.

На верхней одежде Пашиняна был значок в виде карты Армении без Нагорного Карабаха. Такие же он раздавал пассажирам в метро. Женщина, с которой у премьера начался конфликт, заявила, что она из непризнанной республики, и у них есть «другая карта».

Премьер разозлился и заявил: «Ваш сын будет жить на этой карте, учтите». Он потребовал от женщины «не говорить об этой карте с таким презрением», а также не обвинять его в том, что он «сдал» Нагорный Карабах.

«Мы сделали все, чтобы вы жили в Карабахе, и в 2023 году именно вы обвиняли меня в том, что закрыли границы, чтобы народ не выезжал из Карабаха в Армению. Теперь вы приехали сюда и говорите: “Ой, а мы хотели вернуться”», — заявил Пашинян.

Премьер добавил, что власти Армении потратили «миллиарды» из заработанного гражданами страны, чтобы население Нагорного Карабаха имело возможность остаться в своих домах. «Так почему же вы не остались?» — спросил у пассажирки метро политик.

В ноябре 2020 года Азербайджан вошел в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, чтобы восстановить контроль над собственной международно признанной территорией. Война продлилась 44 дня и увенчалась успехом для Баку.

Тогда из Нагорного Карабаха в Армению перебрались более 100 тысяч живших там этнических армян, заявляла Всемирная организация здравоохранения. Это сообщение подтвердили в Ереване, заявив, что из 120 тысяч живших в Нагорном Карабахе армян в Армению бежало чуть более ста тысяч. По данным миссии ООН в регионе на 2023 год, на территории непризнанного государства осталось от 50 до тысячи этнических армян.