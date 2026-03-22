EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Премьер Армении поругался с пассажиркой метро из-за Нагорного Карабаха

2 минуты чтения 18:45

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поругался с пассажиркой метро в Ереване из-за Нагорного Карабаха. Видео, на которое попал конфликт, политик опубликовал на фейсбуке, а на русском об этом написало издание NEWS.am.

На верхней одежде Пашиняна был значок в виде карты Армении без Нагорного Карабаха. Такие же он раздавал пассажирам в метро. Женщина, с которой у премьера начался конфликт, заявила, что она из непризнанной республики, и у них есть «другая карта».

Премьер разозлился и заявил: «Ваш сын будет жить на этой карте, учтите». Он потребовал от женщины «не говорить об этой карте с таким презрением», а также не обвинять его в том, что он «сдал» Нагорный Карабах. 

«Мы сделали все, чтобы вы жили в Карабахе, и в 2023 году именно вы обвиняли меня в том, что закрыли границы, чтобы народ не выезжал из Карабаха в Армению. Теперь вы приехали сюда и говорите: “Ой, а мы хотели вернуться”», — заявил Пашинян.

Премьер добавил, что власти Армении потратили «миллиарды» из заработанного гражданами страны, чтобы население Нагорного Карабаха имело возможность остаться в своих домах. «Так почему же вы не остались?» — спросил у пассажирки метро политик.

В ноябре 2020 года Азербайджан вошел в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, чтобы восстановить контроль над собственной международно признанной территорией. Война продлилась 44 дня и увенчалась успехом для Баку.

Тогда из Нагорного Карабаха в Армению перебрались более 100 тысяч живших там этнических армян, заявляла Всемирная организация здравоохранения. Это сообщение подтвердили в Ереване, заявив, что из 120 тысяч живших в Нагорном Карабахе армян в Армению бежало чуть более ста тысяч. По данным миссии ООН в регионе на 2023 год, на территории непризнанного государства осталось от 50 до тысячи этнических армян.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

