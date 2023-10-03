После захвата Азербайджаном Нагорного Карабаха там практически не осталось этнических армян — ООН

В Нагорном Карабахе после захвата его Азербайджаном и массового исхода населения непризнанной республики осталось от 50 до тысячи этнических армян. Об этом говорится в заявлении первой за 30 лет миссии ООН в регионе.

Миссия прибыла в Нагорный Карабах утром 1 октября, ее возглавил координатор ООН в Азербайджане. Посетив столицу Нагорного Карабаха город Степанакерт, сотрудники миссии не обнаружили никаких признаков повреждения общественных зданий. Также они заявили, что не располагают информацией о случаях насилия в отношении гражданского населения после прекращения огня.

В то же время представителей ООН удивило, насколько опустел город. «Миссия была поражена тем, как стремительно местное население покинуло свои дома, и тем, какие страдания оно, должно быть, испытало», — говорится в заявлении.

В свою очередь, представитель службы спасения Нагорного Карабаха Хунан Тадевосян заявил, что число оставшихся в Степанакерте гражданских лиц, можно «пересчитать по пальцам одной руки».

1 октября Всемирная организация здравоохранения заявила, что после захвата Азербайджаном из Нагорного Карабаха в Армению перебрались более 100 тысяч живших там этнических армян.

Это сообщение подтвердили власти Армении, которые заявили, что из 120 тысяч живших в Нагорном Карабахе армян к вечеру 2 октября в Армению бежало чуть более ста тысяч.

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