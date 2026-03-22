Ученые рассказали об опасности нарощенных волос

Накладные и нарощенные волосы могут содержать химические вещества, связанные с риском развития рака груди, гормональными нарушениями и вредом для репродуктивного здоровья. Об этом рассказала Русская служба Би-би-си со ссылкой на исследование ученых.

Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале Американского химического общества, ученые проанализировали 43 образца, включая парики, волосы для плетения косичек, пришивные и накладные пряди, а также изделия на заколках — как из синтетических, так и из натуральных волос.

В общей сложности исследователи обнаружили 170 различных химических веществ. При этом 48 из них входят в международные перечни опасных веществ, в том числе списки, составленные ООН и Европейского химического агентства. Такие опасные вещества были найдены в 91% исследованных изделий.

Погребенные заживо Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район Общество 13 минут чтения

Как отметила ведущий автор исследования, научный сотрудник института Silent Spring Institute Элиссия Франклин, особую обеспокоенность вызывает тот факт, что такие изделия носят в течение длительного времени и они постоянно соприкасаются с кожей головы, шеи и плеч. По ее словам, в образцах были обнаружены различные вещества — от огнестойких компонентов и пестицидов до фталатов, способных влиять на гормональную систему и репродуктивное здоровье.

Согласно данным исследования, в 36 образцах волос — как синтетических, так и натуральных — выявили 17 химических веществ, связанных с развитием рака груди. Кроме того, почти в 10% образцов обнаружены оловосодержащие соединения, которые обычно применяются при производстве трудновоспламеняемых пластиков. Эти вещества могут вызывать раздражение кожи и вмешиваться в работу гормонов.

Авторы исследования также проверили образцы натуральных и так называемых «нетронутых» волос, которые обычно позиционируются как более безопасные. Однако в некоторых случаях именно такие изделия содержали больше опасных химических соединений, чем синтетические аналоги. По словам Франклин, наличие маркировки «натуральные волосы» или «человеческие волосы» не гарантирует безопасность продукции.

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды Экономика 12 минут чтения

Исследователи отмечают, что химические вещества могут попадать в волосы на разных этапах производства и обработки — например, при процедурах, направленных на улучшение внешнего вида, долговечности или удобства использования. Нагревание волос при укладке или обработке кипятком может приводить к выделению токсичных паров и их вдыханию.

По прогнозам специалистов, мировой рынок наращивания волос к 2028 году может превысить 14 миллиардов долларов. При этом ученые подчеркивают, что в большинстве стран такие изделия не относятся к категории косметических средств и поэтому не проходят строгую проверку безопасности. В отличие от них, краски и средства для выпрямления волос регулируются значительно жестче.

Исполнительный директор отраслевой организации UK National Hair & Beauty Federation Кэролайн Ларисси заявила, что существующие пробелы в регулировании означают недостаточную защиту потребителей. По ее словам, эффективный контроль возможен только при четкой классификации продукции и проверках на этапе импорта и продажи.

Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации» Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта Мир 20 минут чтения

Ученые также отмечают, что универсального способа полностью безопасного использования наращенных волос пока не существует. Даже предварительное промывание прядей перед использованием не доказало своей эффективности. В ходе исследования лишь два из 43 образцов не содержали опасных химических веществ, однако маркировка «нетоксичный» не регулируется официальными органами и может создавать ложное чувство безопасности.