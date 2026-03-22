Новосибирский фермер пригрозил поджечь себя в случае уничтожения его скота

Фермер Петр Полежаев из села Чернокурье в Новосибирской области облился бензином и пригрозил поджечь себя, если его скот уничтожат. Об этом сообщила жительница села Козиха Дарья Мироненко.

На опубликованном видео Полежаев рассказал, что накануне, 21 марта, к нему приехали ветеринары и полиция, чтобы убить его скот. Фермер забрался на крышу амбара и облил себя бензином, пригрозив поджечь себя. После этого, по его словам, техника развернулась и уехала.

«Сегодня жду снова. 22 [марта]. Вот уже скоро обед, должны подъехать снова. Если уничтожат мой скот, я остаюсь без средств к существованию. Мне придется все-таки сжечь себя», — сказал Полежаев. Он также добавил, что занимается хозяйством на протяжении последних 35 лет.

Также в телеграм-канале сторонников Светланы Лады-Русь «Аграрный совет» опубликовано видео, где фермер стоит на крыше амбара в ожидании техники. По словам Полежаева и его жены, их скот привит и здоров. Никаких документов о том, что скот болен, им не показывали.

В начале марта в Новосибирской области вспыхнули фермерские протесты после того, как там ввели карантин из-за пастереллеза. Тогда власти начали изымать скот и отправлять его на убой, а фермеры выступили против, заявив, что у них забирают в том числе здоровых животных.

По данным «Агентства», протесты фермеров, для которых животноводство является основным источником дохода, оказались первыми массовыми акциями за последние 10 лет. «Команда Навального» обратила внимание, что изъятие скота не коснулось принадлежащего семье единоросса агрохолдинга «Ирмень».