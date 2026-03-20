Зеленский пообещал «добраться до Max»

2 минуты чтения 18:10

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что украинские спецслужбы действуют в России через мессенджер Telegram и анонсировал их появление в госмессенджере Max. Об этом, как передает телеканал «Дождь», он сказал, отвечая на вопросы журналистов.

«Безусловно, Россия, спецслужбы, они работали и работают через Telegram в Украине. Мы это знаем, выявляем, боремся с этим. Что касается нас, откровенно — мы тоже работаем через Telegram в России. Сейчас с ограничением телеграма в России безусловно сигнал передавать их обществу будет сложнее», — заявил украинский президент.

«Но тем не менее у меня был доклад касательно их сети новой — Max. Мы до Макса также доберемся», — заверил он.

Российские власти продвигают мессенджер Max, как единственную безопасную альтернативу популярным западным сервисам обмена сообщениями, в первую очередь Telegram и WhatsApp.

Погребенные заживо
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
Общество13 минут чтения

Чтобы увеличить аудиторию Max власти не только замедляют и блокируют работу зарубежных сервисов, но и делают его обязательным каналом общения граждан со школами, управляющими компаниями и бюджетными организациями.

Так, 11 марта глава Минпросвещения Сергей Кравцов на встрече с Владимиром Путиным в Кремле отчитался о переводе в Max всех российских школьников.

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
Экономика12 минут чтения

«Все школы у нас перешли на национальный мессенджер MAX, уже более 20 миллионов учителей и школьников. Это защищенный мессенджер, здесь и доступ к дневникам, к школьным заданиям, поступление в детские сады, школы. Здесь работу совершенствуем», — заявил Кравцов.

Между тем эксперты и пользователи не раз заявляли о наличии в Max шпионских функций и уязвимостей. В частности, в начале марта журналисты издания «Борус» проверили и подтвердили сообщения о том, что изображения из личных переписок в Max хранятся в открытом доступе. Представители мессенджера наличие в нем уязвимостей неизменно отрицают.

Посмотрите другие материалы

Погребенные заживо
Общество
Погребенные заживо
Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район
00:01
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ сообщили о начале обвала рубля
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали