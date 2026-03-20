Зеленский пообещал «добраться до Max»

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что украинские спецслужбы действуют в России через мессенджер Telegram и анонсировал их появление в госмессенджере Max. Об этом, как передает телеканал «Дождь», он сказал, отвечая на вопросы журналистов.

«Безусловно, Россия, спецслужбы, они работали и работают через Telegram в Украине. Мы это знаем, выявляем, боремся с этим. Что касается нас, откровенно — мы тоже работаем через Telegram в России. Сейчас с ограничением телеграма в России безусловно сигнал передавать их обществу будет сложнее», — заявил украинский президент.

«Но тем не менее у меня был доклад касательно их сети новой — Max. Мы до Макса также доберемся», — заверил он.

Российские власти продвигают мессенджер Max, как единственную безопасную альтернативу популярным западным сервисам обмена сообщениями, в первую очередь Telegram и WhatsApp.

Погребенные заживо Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район Общество 13 минут чтения

Чтобы увеличить аудиторию Max власти не только замедляют и блокируют работу зарубежных сервисов, но и делают его обязательным каналом общения граждан со школами, управляющими компаниями и бюджетными организациями.

Так, 11 марта глава Минпросвещения Сергей Кравцов на встрече с Владимиром Путиным в Кремле отчитался о переводе в Max всех российских школьников.

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды Экономика 12 минут чтения

«Все школы у нас перешли на национальный мессенджер MAX, уже более 20 миллионов учителей и школьников. Это защищенный мессенджер, здесь и доступ к дневникам, к школьным заданиям, поступление в детские сады, школы. Здесь работу совершенствуем», — заявил Кравцов.

Между тем эксперты и пользователи не раз заявляли о наличии в Max шпионских функций и уязвимостей. В частности, в начале марта журналисты издания «Борус» проверили и подтвердили сообщения о том, что изображения из личных переписок в Max хранятся в открытом доступе. Представители мессенджера наличие в нем уязвимостей неизменно отрицают.