Власти рассказали об угрозе новой эпидемии в России

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова рассказала о риски появления новой эпидемии в России. Об этом со ссылкой на ее слова на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора пишет РИА «Новости».

Опасения Голиковой вызваны данными по распространению в России сахарного диабета, отмечает агентство. По ее мнению, проблема во многом связана с пищевыми привычками россиян.

В октябре прошлого года заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин сообщал, что сейчас в России борются с диабетом около шести миллионов человек.

Глава министерства Михаил Мурашко отмечал, что, если россияне не изменят свои привычки, то в 2030 году каждый второй житель страны будет иметь избыточную массу тела. В публикации Минздрава об этом отмечалось, что лишний вес способствует развитию диабета.

Ранее сахарный диабет вошел в список основных причин смертности в России, его огласил глава московского офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Батыр Бердыклычев.

Также эксперт отметил, что диабет входит в группу из четырех неинфекционных хронических заболеваний, на которые приходится 80% причин смертей жителей России.

В этом перечне также оказались болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования и хронические респираторные заболевания. Бердыклычев рассказал и о факторах риска, которые вызывают эти заболевания. Среди них — злоупотребление алкоголем, табакокурение, повышенное артериальное давление, высокий уровень потребления соли, нездоровое питание и загрязнение воздуха.

При этом в России резко растет количество детей в возрасте до 15 лет с ожирением — с 2018 по 2024 год чиновники Минздрава отметили рост на 36,1%, первичная заболеваемость выросла на 18,8%. Чаще выявлять ожирение начали и у подростков в возрасте 15-17 лет: показатель прироста в этой группе составил 9,2%, первичной заболеваемости — 11,5%.