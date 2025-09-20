Названы основные причины смертности в России

Глава московского офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Батыр Бердыклычев назвал четыре основные группы заболеваний, которые становятся причиной смерти россиян, передает РИА «Новости».

По его словам, главными причинами смертей становятся «неинфекционные хронические заболевания, такие как болезни сердца и сосудов, злокачественные новообразования, хронические респираторные заболевания и сахарный диабет». Бердыклычев заявил, что эти заболевания являются причиной смерти в более чем 80% случаев.

Также он посоветовал помнить о факторах риска, которые могут привести к перечисленным заболеваниям. «Это злоупотребление алкоголем, табакокурение, повышенное артериальное давление, высокий уровень потребления соли, нездоровое питание и загрязнение воздуха. Все это способствует и значительно влияет на заболевания и смертность», — добавил глава московского офиса ВОЗ.

Помимо этого, в разговоре с агентством Бердыклычев заявил, что за последние 20 лет средняя продолжительность жизни в России выросла с 65 до 73 лет, но, по его словам, пандемия коронавируса замедлила этот рост. По мнению главы офиса ВОЗ, нынешние цели России по увеличению средней продолжительности жизни — до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году — «очень амбициозны, но достижимы».

Ранее главный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков также назвал заболевания, которые, по его мнению, являются основными причинами смертности в России. По его словам, к ним относятся туберкулез, ВИЧ, сахарный диабет, злокачественные новообразования, психические расстройства и болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением.