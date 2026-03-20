Женщина сделала замечание пассажирке метро из-за общения на языке жестов

Жительница Москвы Ираида оказалась в необычной для себя ситуации во время поездки в столичном метро. Одна из пассажирок потребовала от нее перестать общаться на языке жестов, потому что ей это «не нравится». Об этом сама Ираида написала в своем аккаунте в Threads.

«Вчера ехала в метро, спокойно разговаривала с подругой, никого вообще не трогала. И тут какая-то женщина решила, что ей не нравится, как именно я разговариваю», — поделилась она.

На кадрах, которые опубликовала Ираида, видно, что она едет в вагоне метро и записывает своей подруге «кружок». В какой-то момент рядом сидящая женщина сделала ей замечание и попросила прекратить общение на языке жестов.

«Давайте потом поговорим? Мне не нравится вот это [язык жестов]», — заявила она.

Ираида в ответ отреагировала легкой улыбкой, а затем, как она сама рассказала в своем посте, написала ей послание в заметках телефона.

«Я успела только сказать, что она дура. В заметке было написано: “если вам не нравится, то уходите. В чем проблема?”, но она не стала читать. Вообще я разговаривала без голоса. Я нормально сидела и знаю свою этику. Да, глухие люди иногда могут быть громкими, я это прекрасно понимаю. Но я не глупый человек, чтобы орать и жестикулировать», — подчеркнула Ираида.

Девушка добавила, что впервые столкнулась с подобной ситуацией, поэтому даже не знала как на нее реагировать. «Все пишут, что надо было показать фак или что-то еще. Но я с такой ситуацией столкнулась впервые, поэтому растерялась, и такой мысли у меня просто не было», — вспоминает она.

Ранее в московском трамвае женщина отпинала и повырывала волосы у 16-летних пассажирок, которые не уступили ей место. «Она [нападавшая] мои ноги чуть не сломала. Вырвала кучку волос у меня, там теперь лысина», — рассказала «Осторожно, новости» одна из пострадавших.

Студентка сообщила, что рассказала о произошедшем своим родителям, и теперь семья планирует обратиться в полицию.