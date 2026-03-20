Российские военные, вероятно, готовятся к новому наступлению в Донецкой области и других регионах на фоне приостановки трехсторонних мирных переговоров. Ожидается, что Владимир Путин попытается добиться новых военных успехов в Украине, что приведет к большему давлению на Киев, пишет Associated Press.

По данным издания, война в Иране истощила запасы американских ПВО и принесла дополнительные доходы Москве из-за роста цен на нефть. Кроме того, в Европе все еще остаются разногласия по поводу кредита Украине на 90 миллиардов евро, что говорит о нарастающих проблемах в блоке.

Также союзники США по НАТО отказались отправлять свои войска в Ормузский пролив, чем вызвали гнев президента Дональда Трампа, а президент Украины Владимир Зеленский безуспешно пытался привлечь внимание американского лидера, предложив ему помощь в борьбе с беспилотниками.

Погребенные заживо Советские власти затопили место массовых расстрелов. Но дамбу прорвало и гигантская волна грязи уничтожила целый район Общество 13 минут чтения

На фоне этих признаков раскола между западными странами Путин обдумывает планы весенне-летней кампании. По мнению аналитиков, Москва наращивает запасы, и ожидается, что ее операции ускорятся по мере того, как весеннее потепление будет высушивать местность.

Американский Институт изучения войны (ISW) отметил, что российские войска усилили артиллерийский обстрел и атаки беспилотников, стремясь ослабить украинскую оборону перед наземными атаками.

В то же время Украина пытается сорвать планы Кремля с помощью контрнаступления в Днепропетровской и Запорожской областях. Там российские войска пытаются закрепиться, чтобы затем продвинуться в сторону региональных столиц — ключевых промышленных центров.

В недавнем отчете ISW говорится, что успешный ответ Украины в Днепропетровской области, вероятно, вынудит Россию «выбирать между обороной от украинских контратак и распределением живой силы и материальных ресурсов для наступательных операций в других районах фронта», что может сорвать потенциальное российское наступление.