Цене на нефть предсказали резкий скачок в ближайшие недели

Цена на нефть уже в ближайшее время может вырасти до 180 долларов за баррель, если перебои в поставках сохранятся до конца апреля. Такой прогноз, как пишет американская газета The Wall Street Journal, дали чиновники из Саудовской Аравии.

«Саудовская Аравия в целом не одобряет слишком быстрое повышение цен на нефть, поскольку это создает долгосрочную нестабильность на рынке. Для саудовцев идеальным вариантом является относительно умеренное повышение цен при сохранении стабильной доли рынка», — отметил аналитик внешней политики и геополитики Саудовской Аравии из Центра исследований и исламоведения имени короля Фейсала Умер Карим.

В свою очередь, аналитики энергетической консалтинговой фирмы Wood Mackenzie заявили изданию, что допускают повышение цены нефти до 200 долларов за баррель до конца 2026 года.

После начала новой войны США и Израиля против Ирана 28 февраля цены на нефть начали стремительно расти. Причиной этого стало закрытие Ираном Ормузского пролива, который является одной из ключевых магистралей мировой нефтяной торговли. Кроме того, подвергшись нападению Иран начал массированные атаки баллистическими ракетами и беспилотниками не только по американским военным объектам на Ближнем Востоке, но и по нефтяной инфраструктуре дружественных США стран Персидского залива.

12 марта цена на нефть достигла отметки в 120 долларов за баррель, позже котировки пошли вниз, но на текущий момент баррель нефти марки Brent стоит около 107,5 доллара.

Ранее WSJ писала, что цена на нефть, если Ормузский пролив останется закрытым продолжительное время, может достигнуть 215 долларов за баррель, что значительно выше исторического рекорда в примерно 145 долларов, зафиксированного в 2008 году,

Между тем накануне президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить расположенное в Иране крупнейшее в мире нефтегазовое месторождение Южный Парс.