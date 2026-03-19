Криминал

Японец помог раскрыть зверское убийство своей жены спустя 26 лет

2 минуты чтения 01:44
Сатору Такаба на протяжении 26 лет арендовал квартиру, в которой убили его жену. Он сохранил жилище неприкосновенным: квартира превратилась в законсервированное место преступление — все улики, перевернутая мебель и пятна крови остались нетронутыми, сообщает The Japan Times.

Все ради того, чтобы однажды развитие современных технологий в расследовании преступлений помогли найти убийцу его жены. И наконец, спустя долгое время, японские следователи решили вернуться к делу об убийстве, которое потрясло Японию в 1999 году.

Такаба потратил на аренду жилья порядка 145 тысяч долларов (около 12 миллионов рублей). Он расклеивал листовки и умолял найти убийцу. Расследованием убийства в общей сложности занимались 100 тысяч японских полицейских. Они допросили каждого жильца дома, составили фоторобот вероятной подозреваемой: невысокой женщины с 37-м размером обуви.

Однако прорыв в деле, как отмечает издание, случился в 2025 году именно благодаря тому, что квартира все время оставалась нетронутой. Современные технологии позволили провести ДНК-тест.

Оказалось, что убийца во время нападения на жену Такаба тоже был ранен, поэтому его кровь осталась на полу. Следователи изучили ДНК крови и смогли найти виновного. Главной подозреваемой стала Кумико Ясуфуку — бывшая одноклассница и близкая подруга Такаба.

Ее задержали в ноябре 2025 года. Во время допроса женщина полностью признала вину и в подробностях описала ночь убийства. Выяснилось, что она была тайно влюблена в Такаба. 6 марта, как пишет The Japan Times, была завершена психологическая экспертиза и женщине предъявили официальное обвинение в убийстве. Еще через несколько дней семья Такаба сообщили о намерении подать гражданский иск о компенсации.

13 ноября 1999 года Такаба обнаружил в квартире окровавленное тело жены, а рядом с ней лежал их общий сын, как сообщает CBC News, мать убивали на глазах двухлетнего мальчика. Женщине нанесли 28 ударов ножом. Обвиняемой в убийстве Кумико Ясуфуку в 2026 году исполнится 71 год. Ей грозит пожизненный срок тюремного заключения. 

Фото:CBC News

