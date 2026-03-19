EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Власти раскрыли сроки подорожания товаров на маркетплейсах

2 минуты чтения 21:20

Министерство финансов России планирует поэтапно повышать налог на добавленную стоимость (НДС) для товаров, продаваемых на маркетплейсах. Изменения также коснутся иностранных товаров, заявил статс-секретарь и замминистра финансов Алексей Сазанов.

«С товаров интернет-торговли НДС тоже надо брать. Мы разработали перечень изменений, были введены изменения в таможенное законодательство. Товары интернет-торговли были выведены в отдельную категорию товаров. Странам было предоставлено право устанавливать внутренние налоги, НДС главным образом, на такого рода товары без налогового предела», — сказал Сазанов во время пятого Петербургского налогового форума.

По его словам, поправки в законодательство уже подготовлены. Если изменения вступят в силу, то повышение НДС будет поэтапным и займет три года. В 2027 году налог составит  7%, потом он вырастет до 14% и в 2029 году составит 22%.

В свою очередь, министерство промышленности и торговли (Минпромторг) выступает за одномоментное поднятие НДС для интернет-товаров. Окончательное решение по данному вопросу будет принимать российское правительство, отметил Сазанов.

Ранее министр промышленности и торговли Антон Алиханов предложил ввести с 1 января 2027 года на иностранные товары полный НДС в размере 22%. Замглавы Минпромторга Роман Чекушов пояснил, что товары, ввозимые в Россию через каналы трансграничной электронной торговли, сейчас не облагаются НДС, поскольку формально не считаются коммерческими партиями.

Этим пользуются продавцы, которые завозят крупные объемы под видом заказов для физических лиц. К ним относятся, в том числе, обувь, одежда, косметика и бытовая химия. НДС — это федеральный косвенный налог, включаемый в конечную цену товаров и услуг. Налог фактически полностью ложится на плечи потребителя. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
