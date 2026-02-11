EN
Экономика

Власти предложили обложить крупным налогом товары из-за рубежа

2 минуты чтения 18:29

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов предложил ввести с 1 января 2027 года полный НДС в размере 22% на иностранные товары. Об этом он заявил в ходе заседания думского комитета по промышленной политике, пишет ТАСС.

«Прорабатываем подходы к установлению более справедливых условий для российских и иностранных продавцов. Здесь есть варианты донастройки системы трансграничной электронной торговли, выравнивания комиссии на маркетплейсах, а также предложения по ряду налоговых новелл», — сказал министр.

В Минпромторге уточнили, что ставка НДС для иностранных товаров будет применяться без поэтапного повышения, начиная с 2027 года.

Эта инициатива отличается от предложений Минфина, который ранее разработал поправки в Налоговый кодекс с поэтапным введением НДС на зарубежные товары, приобретаемые физлицами через интернет-площадки. Планировалось, что в 2027 году она может составить 5%, в 2028 году — 10%, в 2029 году — 15%, а начиная с 2030 года — 20%.

Я переехала в Непал и очень довольна
Я переехала в Непал и очень довольна
Здесь красиво, дешево, а люди открытые и добрые. Но мне пришлось забыть о привычном комфорте
Общество

Ранее замглавы Минпромторга Роман Чекушов пояснил, что товары, ввозимые в Россию через каналы трансграничной электронной торговли, сейчас не облагаются НДС, поскольку формально не считаются коммерческими партиями. По его словам, этой схемой пользуются продавцы, которые завозят крупные объемы под видом заказов для физических лиц. К ним относятся, в том числе, обувь, одежда, косметика и бытовая химия.

«Наша задача — обеспечить, чтобы недобросовестные субъекты бизнеса не использовали канал трансграничной электронной торговли для ввоза на территорию РФ больших коммерческих партий, потому что они просто начинают незаконным образом конкурировать с российскими производителями, которые уплачивают и НДС, и все налоги», — сказал Чекушов.

Чиновник напомнил, что в странах ЕАЭС действует порог беспошлинного ввоза онлайн-покупок в 200 евро. Заказы дороже этой суммы облагаются пошлиной в 5%, однако НДС при трансграничной торговле не взимается. По мнению Чекушова, введение налога позволит выровнять фискальную нагрузку.

