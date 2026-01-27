EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Новый налог для маркетплейсов может появиться в России

2 минуты чтения 11:38 | Обновлено: 11:41

В Минфине прорабатывают введение нового налога. Речь идет о налоге на добавленную стоимость (НДС) для маркетплейсов на импорт непродовольственных товаров. Об этом в интервью радиостанции «Бизнес ФМ» сообщил замглавы Минпромторга Роман Чекушов. По его словам, в Минпромторге идею поддержали.

Тайный минет в Белом доме
Тайный минет в Белом доме
Президент США оказался в центре самого громкого секс-скандала XX века. Он завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад
Мир25 минут чтения

Сейчас товары, которые ввозятся в Россию через каналы трансграничной электронной торговли, не облагаются НДС, поскольку формально не считаются коммерческими партиями, пояснил Чекушов. И этой особенностью пользуются продавцы, которые завозят крупные объемы под видом заказов физических лиц. Например, это обувь, одежда, косметика и бытовая химия.

«Наша задача — обеспечить, чтобы недобросовестные субъекты бизнеса не использовали канал трансграничной электронной торговли для ввоза на территорию РФ больших коммерческих партий, потому что они просто начинают незаконным образом конкурировать с российскими производителями, которые уплачивают и НДС, и все налоги», — заявил Чекушов.

Он напомнил, что сейчас в странах ЕАЭС действует порог беспошлинного ввоза онлайн-заказов на уровне 200 евро. А все, что превышает эту сумму, облагается пошлиной в 5%. При этом НДС на товары, ввозимые по каналу трансграничной электронной торговли, не взимается. Введение нового налога, по его мнению, позволит выровнять фискальную нагрузку.

Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь
Общество5 минут чтения

По оценкам экспертов, все это в конечном итоге приведет к росту цен на маркетплейсах. Налог будет включаться в стоимость товаров, из-за чего онлайн-площадки могут утратить часть ценового преимущества по сравнению с офлайн-магазинами.

В то же время представители традиционной розницы считают инициативу шагом к выравниванию условий конкуренции. Офлайн-ритейлеры ранее указывали, что платят НДС и другие налоги, тогда как часть импортируемой через маркетплейсы продукции поступает на рынок без сопоставимой фискальной нагрузки.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Тайный минет в Белом доме
Мир
Тайный минет в Белом доме
Президент США оказался в центре самого громкого секс-скандала XX века. Он завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад
00:01
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Общество
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь
00:01 26 января
Мем, вышедший из-под контроля
Интернет и мемы
Мем, вышедший из-под контроля
Американец создал группу за 10 дней и стал известен на весь мир. Ему помогли песня про обрезание и немного везения
00:01 25 января
«Идеальный арийский младенец»
Мир
«Идеальный арийский младенец»
Фото этой девочки печатали в нацистских журналах и на открытках. Она оказалась еврейкой
00:01 24 января
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Общество
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Мощность была больше, чем в Хиросиме. Судьба людей никого не заботила, поэтому многие страдают до сих пор
00:01 23 января
Белый порошок
Криминал
Белый порошок
Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве
00:01 22 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть