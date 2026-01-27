Новый налог для маркетплейсов может появиться в России

В Минфине прорабатывают введение нового налога. Речь идет о налоге на добавленную стоимость (НДС) для маркетплейсов на импорт непродовольственных товаров. Об этом в интервью радиостанции «Бизнес ФМ» сообщил замглавы Минпромторга Роман Чекушов. По его словам, в Минпромторге идею поддержали.

Тайный минет в Белом доме Президент США оказался в центре самого громкого секс-скандала XX века. Он завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад Мир 25 минут чтения

Сейчас товары, которые ввозятся в Россию через каналы трансграничной электронной торговли, не облагаются НДС, поскольку формально не считаются коммерческими партиями, пояснил Чекушов. И этой особенностью пользуются продавцы, которые завозят крупные объемы под видом заказов физических лиц. Например, это обувь, одежда, косметика и бытовая химия.

«Наша задача — обеспечить, чтобы недобросовестные субъекты бизнеса не использовали канал трансграничной электронной торговли для ввоза на территорию РФ больших коммерческих партий, потому что они просто начинают незаконным образом конкурировать с российскими производителями, которые уплачивают и НДС, и все налоги», — заявил Чекушов.

Он напомнил, что сейчас в странах ЕАЭС действует порог беспошлинного ввоза онлайн-заказов на уровне 200 евро. А все, что превышает эту сумму, облагается пошлиной в 5%. При этом НДС на товары, ввозимые по каналу трансграничной электронной торговли, не взимается. Введение нового налога, по его мнению, позволит выровнять фискальную нагрузку.

Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь Общество 5 минут чтения

По оценкам экспертов, все это в конечном итоге приведет к росту цен на маркетплейсах. Налог будет включаться в стоимость товаров, из-за чего онлайн-площадки могут утратить часть ценового преимущества по сравнению с офлайн-магазинами.

В то же время представители традиционной розницы считают инициативу шагом к выравниванию условий конкуренции. Офлайн-ритейлеры ранее указывали, что платят НДС и другие налоги, тогда как часть импортируемой через маркетплейсы продукции поступает на рынок без сопоставимой фискальной нагрузки.