Новый налог для маркетплейсов может появиться в России

В Минфине прорабатывают введение нового налога. Речь идет о налоге на добавленную стоимость (НДС) для маркетплейсов на импорт непродовольственных товаров. Об этом в интервью радиостанции «Бизнес ФМ» сообщил замглавы Минпромторга Роман Чекушов. По его словам, в Минпромторге идею поддержали.
Сейчас товары, которые ввозятся в Россию через каналы трансграничной электронной торговли, не облагаются НДС, поскольку формально не считаются коммерческими партиями, пояснил Чекушов. И этой особенностью пользуются продавцы, которые завозят крупные объемы под видом заказов физических лиц. Например, это обувь, одежда, косметика и бытовая химия.
«Наша задача — обеспечить, чтобы недобросовестные субъекты бизнеса не использовали канал трансграничной электронной торговли для ввоза на территорию РФ больших коммерческих партий, потому что они просто начинают незаконным образом конкурировать с российскими производителями, которые уплачивают и НДС, и все налоги», — заявил Чекушов.
Он напомнил, что сейчас в странах ЕАЭС действует порог беспошлинного ввоза онлайн-заказов на уровне 200 евро. А все, что превышает эту сумму, облагается пошлиной в 5%. При этом НДС на товары, ввозимые по каналу трансграничной электронной торговли, не взимается. Введение нового налога, по его мнению, позволит выровнять фискальную нагрузку.
По оценкам экспертов, все это в конечном итоге приведет к росту цен на маркетплейсах. Налог будет включаться в стоимость товаров, из-за чего онлайн-площадки могут утратить часть ценового преимущества по сравнению с офлайн-магазинами.
В то же время представители традиционной розницы считают инициативу шагом к выравниванию условий конкуренции. Офлайн-ритейлеры ранее указывали, что платят НДС и другие налоги, тогда как часть импортируемой через маркетплейсы продукции поступает на рынок без сопоставимой фискальной нагрузки.