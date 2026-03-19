Криминал

Воспитательницу обвинили в удушении ребенка собственным телом

2 минуты чтения 23:04 | Обновлено: 23:05
Родители маленькой девочки, погибшей в детском саду в Северной Каролине, подали иск против бывшей сотрудницы учреждения. Они утверждают, что женщина задушила их ребенка, потому что использовала ее голову как сидушку, сообщает People.

Как говорится в иске, 19 мая 2025 года Александра Коффи, которая на тот момент работала воспитательницей в детском саду, уложила 16-месячную Мэдди на спальный мат лицом вниз и накрыла ей голову одеялом. А затем женщина якобы села на нее и, не обращая внимания на конвульсии ребенка, начала листать телефон.

«Свободная нижняя нога Мэдди дергалась несколько минут, пока не перестала двигаться. После того как Мэдди перестала двигаться, Коффи продолжала лежать на Мэдди, листая телефон», — цитирует документ People.

Спустя некоторое время, как говорится в обвинительном иске, Коффи время встала и оставила Мэдди под одеялом. Женщина не проверяла состояние ребенка порядка трех часов. А к тому моменту, когда она вернулась, девочка «уже была мертва в результате удушения и компрессионной асфиксии».

Когда Коффи подняла Мэдди на руки, тело ребенка уже подверглось трупному окоченению. Девочку доставили в больницу, но врачам оставалось только констатировать ее смерть.

«Здесь нет места догадкам, потому что все, о чем говорится в иске, записано на видео. Все снято на видео, ведь закон штата требует, чтобы в детских садах были камеры», — заявил в разговоре с изданием адвокат Дональд Стрикленд, представляющий интересы родителей девочки.

После инцидента воспитательнице было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве. Женщина настаивает на своей невиновности, потому что любит детей. Как отмечает People, в настоящее время Коффи не находится под стражей. Ей назначили залог, и она его внесла.

При этом согласно иску родителей ребенка, Управление главного судебно-медицинского эксперта Северной Каролины установило, что произошедшее является убийством по характеру наступления смерти.

Фото:Lenoir Police Department

