Кремль прокомментировал паузу в переговорах по Украине

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал паузу в мирных переговорах с участием США, Украины и России «ситуативной». По его словам, стороны вернутся к переговорам, когда будут согласованы графики, передает РБК.

«Пока ситуативная пауза по понятным причинам. Как только будут согласованы графики всех трех сторон, в первую очередь графики наших американских посредников — когда они смогут больше внимания уделить украинским делам — надеемся, что эта пауза будет прервана и мы сможем провести очередной раунд трехсторонних переговоров», — заявил Песков.

Кроме того, спикер Кремля обвинил Украину в «безответственных и бездумных» попытках наносить удары по энергетической инфраструктуре в Черном море, пока «мировой энергорынок разбалансирован». По слова Пескова, сейчас весь мир, в том числе и Россия, ощущает на себе последствия войны в Иране.

Также Песков назвал «чрезвычайно проукраинским» решение польского суда экстрадировать российского археолога Александра Бутягина, которого заподозрили в незаконных раскопках на территории аннексированного Крыма, в Украину. По его словам, Россия «будет делать все возможное, чтобы оказать содействие в защите законных интересов».

Ранее утром 19 марта «Известия» также писали о приостановке мирных переговоров. По данным издания, сейчас у сторон нет ни согласованной повестки для встречи, ни понимания, где и когда она может состояться. Российские власти связали паузу с началом войны в Иране, однако Песков заявил, что Москва продолжает взаимодействовать с Украиной и США по обмену пленными и экономическому сотрудничеству.