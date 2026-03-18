Российского археолога Бутягина решили экстрадировать из Польши в Украину

Суд Варшавы одобрил экстрадицию российского археолога Александра Бутягина в Украину. Заседание прошло 18 марта в закрытом режиме, журналистов в зал не пустили, сообщает издание «Вот Так».

Адвокат ученого Адам Доманьский заявил, что защита выступала против экстрадиции, ссылаясь на «опасений насчет жизни и здоровья Бутягина в Украине и соблюдения прав и свобод против гражданина России в Украине». По его словам, украинская сторона не предоставила новых материалов перед заседанием.

Александр Бутягин был задержан в Варшаве в начале декабря 2025 года по запросу украинских властей. Он приехал в Польшу с лекцией «Последний день Помпеи» и находился в европейском туре. С тех пор суд несколько раз продлевал ему меру пресечения в виде ареста.

Украинские силовики подозревают Бутягина в незаконных археологических работах на территории аннексированного Крыма. Речь идет о раскопках на объекте «Древний город Мирмекий» в районе Керчи. По версии следствия, группа под его руководством без согласования с Украиной сняла значительный культурный слой, причинив ущерб на сумму более 200 миллионов гривен ((375,5 миллионов рублей).

Сам Бутягин не отрицает, что продолжал раскопки после 2014 года. В интервью Русской службе Би-би-си он объяснял, что считал их необходимыми и исходил из того, что научная деятельность не должна зависеть от политической ситуации. По его словам, после прекращения контактов с Киевом разрешения на работы запрашивались у российских властей. Он также подчеркивал, что исследования проводились «в интересах мировой науки», а все находки остаются в музее в Керчи.

В том же интервью Бутягин говорил, что не опасался поездок по Европе, несмотря на уголовное дело в Украине. Он рассчитывал, что европейские страны не будут участвовать в преследовании ученых, и в рамках тура читал лекции в разных странах, включая Кипр, Нидерланды и Чехию.

Решение суда первой инстанции еще не означает немедленной экстрадиции. Защита намерена обжаловать его в вышестоящем суде. В случае выдачи Бутягину может грозить до пяти лет лишения свободы в Украине.