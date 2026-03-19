EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Кремль заявил о приостановке трехсторонних переговоров с Украиной и США

2 минуты чтения 07:53

Переговоры в трехстороннем формате между Россией, Украиной и США приостановлены — сейчас у сторон нет согласованной повестки, не определены также дата и место переговоров, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова и заместителя министра иностранных дел страны Михаила Галузина.

Кремль связал паузу в переговорном процессе с началом конфликта между США, Израилем и Ираном. При этом, как отметил Песков, двухсторонние контакты с США и Украиной продолжаются, но они не касаются урегулирования конфликта между Москвой и Киевом напрямую.

Так, российская сторона продолжает контакты с украинскими коллегами по «гуманитарному треку» — стороны продолжают обсуждать новые обмены пленными, а Кремль готов к их проведению. С представителями Вашингтона общается спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев, но эти разговоры затрагивают экономическое взаимодействие между двумя странами.

В МИД «Известиям» рассказали, что перед приостановкой переговоров основным вопросом стал Донбасс — Россия продолжает настаивать на передаче ей полного контроля над регионом, Украина оставлять эту территорию отказалась.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о «нехорошем предчувствии», которое возникло у него по поводу перспектив мирного урегулирования продолжающегося конфликта с Россией. Политик отметил, что встречи между делегациями отложены из-за столкновений на Ближнем Востоке.

Он подтвердил, что стороны перестали общаться в трехстороннем формате, однако продолжают взаимодействовать друг с другом в двухстороннем практически ежедневно. Также Зеленский отметил, что у России, США и Украины возникли сложности с определением нового места будущего раунда переговоров.

Так, Вашингтон настаивает на том, чтобы площадкой для встречи стали США — Украина с этим выбором согласна, однако он не устраивает Россию. Зеленский отметил, что Киев согласен на любое место за исключением России.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Экономика
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
00:01 18 марта
Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали