Кремль заявил о приостановке трехсторонних переговоров с Украиной и США

Переговоры в трехстороннем формате между Россией, Украиной и США приостановлены — сейчас у сторон нет согласованной повестки, не определены также дата и место переговоров, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова и заместителя министра иностранных дел страны Михаила Галузина.

Кремль связал паузу в переговорном процессе с началом конфликта между США, Израилем и Ираном. При этом, как отметил Песков, двухсторонние контакты с США и Украиной продолжаются, но они не касаются урегулирования конфликта между Москвой и Киевом напрямую.

Так, российская сторона продолжает контакты с украинскими коллегами по «гуманитарному треку» — стороны продолжают обсуждать новые обмены пленными, а Кремль готов к их проведению. С представителями Вашингтона общается спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев, но эти разговоры затрагивают экономическое взаимодействие между двумя странами.

В МИД «Известиям» рассказали, что перед приостановкой переговоров основным вопросом стал Донбасс — Россия продолжает настаивать на передаче ей полного контроля над регионом, Украина оставлять эту территорию отказалась.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о «нехорошем предчувствии», которое возникло у него по поводу перспектив мирного урегулирования продолжающегося конфликта с Россией. Политик отметил, что встречи между делегациями отложены из-за столкновений на Ближнем Востоке.

Он подтвердил, что стороны перестали общаться в трехстороннем формате, однако продолжают взаимодействовать друг с другом в двухстороннем практически ежедневно. Также Зеленский отметил, что у России, США и Украины возникли сложности с определением нового места будущего раунда переговоров.

Так, Вашингтон настаивает на том, чтобы площадкой для встречи стали США — Украина с этим выбором согласна, однако он не устраивает Россию. Зеленский отметил, что Киев согласен на любое место за исключением России.