Криминал

Переодетый в священника мужчина домогался прихожанок в церкви Петербурга

2 минуты чтения 19:59

Мужчина, выдававший себя за православного священника, распивал спиртные напитки в храме, ходил босиком, выкрикивал нечленораздельные фразы и даже проник в раздевалку участников церковного хора, где приставал к девушкам. Когда личность лжесвященника раскрыли, он похитил книги и убежал, по пути попытавшись ограбить уличную музыкантку, сообщает «78.ру».

Инцидент произошел в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Марии. Церковная жизнь шла своим чередом, пока в стенах не появился мужчина в черной рясе, шапочке священнослужителя и церковном облачении. Источник издания сообщил, что неизвестный неоднократно мешал богослужениям. Например, во время рождественского концерта он якобы пил прямо в церкви.

«Вел себя совершенно безобразно, пьяный, с алкоголем, который прятал даже в шапочку Деда Мороза. И терроризировал тех людей, которые находились в храме», — рассказал «78.ру» настоятель церкви Святой Марии, пастор Михаил Иванов.

Последней каплей стало проникновение лжесвященника в трапезную, где переодевались участники хора. Там он, по данным изданиям, приставал к девушкам и даже вымогал у них деньги. Когда мужчину попытались выпроводить на улицу, он стал толкаться, кричать, но в итоге убежал.

Позже его удалось задержать. Петербургское издание «Фонтанка» опубликовало видео, на котором мужчину в церковном облачении усаживают в служебную машину Росгвардии.

Задержанным, по данным «78.ру», оказался 45-летний уроженец Республики Беларусь. По словам местных жителей, он регулярно совершал кражи и нарушал общественный порядок.

