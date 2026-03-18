Женщина рассказала о жизни с убившим ее мать отцом

Британка Джемма Ахерн была вынуждена жить со своим отцом после того, как он убил ее мать и отбыл назначенное судом наказание. Она рассказала свою историю Би-би-си.

Ее 26-летняя мать Кэрол Куинтон получила 36 ранений, в том числе 11 в сердце. Их женщине нанес муж — после убийства он отвез трехлетнюю дочь в полицейский участок и сдался властям.

Во время судебного разбирательства мужчина заявил, что не помнит детали произошедшего преступления. Сама Джемма рассказала, что ссора между ее родителями возникла из-за того, что Кэрол начала встречаться с другим мужчиной из-за сложностей в браке.

Би-би-си отмечает, что мужчину признали виновным в непредумышленном убийстве, приговорив к четырем годам лишения свободы. Суд посчитал, что совершенные им действия не соответствуют характеру мужчины, которого можно считать порядочным человеком.

Джемма жила у родителей матери, а затем у родителей отца, пока он отбывал срок. После освобождения за ним сохранились родительские права, и девочку воспитывали отец и мачеха.

Сейчас ей 36 лет, и она призналась, что испытывает психологические сложности из-за пережитого. Джемма отметила, что начала осознавать произошедшее лишь во взрослом возрасте. Из-за проявления травмы у нее начались зафиксированные врачами расстройства — ПТСР и СДВГ.

Женщина отметила, что эта ситуация была свидетельством того, что забота о ее благополучии не была приоритетом для государства. Сейчас она считает необходимым, чтобы Великобритания лишала родительских прав человека, который убил партнера, с которым у него есть общие дети. Джемма отмечает, что ребенка также следует отдавать на попечение семьи матери.

Соответствующий закон в стране был принят в мае 2024 года, но он до сих пор не вступил в силу — это произойдет лишь к концу 2026 года. Новое правило будет применяться в адрес людей, убивших человека, с которым у них есть общие родительские обязанности, закон будет распространяться и на случаи непредумышленного убийства. Исключение — лишение жизни в ходе необходимой самообороны.