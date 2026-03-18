Студентка пришла устраиваться на работу и подверглась насилию

В городе Шымкент в Казахстане 18-летняя студентка, чье имя не называется, откликнулась на объявление о работе, размещенное в соцсетях, и пришла встретиться с работодателем. Там ее силой затолкали внутрь здания и применили к ней сексуализированное насилие. Об этом сообщает Almaty.tv.

По словам пострадавшей, в здании, куда она пришла еще летом прошлого года, оказывали услуги «боди-массажа». Организация работает под видом бани.

«Меня силой затолкали внутрь. Когда пыталась выйти, у двери стояли охранники. Парень удерживал меня, хоть я плакала и кричала. Потом мне пообещали, что меня никто не тронет, я должна сделать просто массаж и я согласилась. Я должна была отказаться с самого начала», — рассказала девушка.

Ее родители добавили, что правоохранители до сих пор не приняли никаких мер. Когда они обратились к журналистам, чтобы рассказать о случившемся, то на встречу они пришли, укутавшись в плед. Студентка и ее родственники объяснили это страхом за свою жизнь.

«Такое когда-нибудь закончится или нет? Если завтра мою дочь насильно вывезут за границу или убьют, что я буду делать? Уже неоднократно угрожали нам, мол, если мы не остановим дело, то нас убьют», — заявила мать пострадавшей.

В то же время в полиции сообщили, что там ведут досудебное расследование по статье об изнасиловании. Правоохранители назначили судебную психолого-криминалистическую экспертиза, а также решили провести криминалистическое исследование мобильного телефона студентки. По их результатам они будут принимать процессуальное решение.