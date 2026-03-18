Спрос на услуги «бомбил» вырос в России

2 минуты чтения 19:18

Из-за перебоев в работе мобильного интернета в России вырос спрос на услуги так называемых «бомбил» — частных водителей, работающих вне агрегаторов и компаний. Об этом сообщает радио РБК со ссылкой на представителей индустрии.

По словам директора сервиса заказа такси «Максим» Максима Шушарина, на фоне ограничений связи сервисы в отдельных районах теряют до 30% заказов. В местах, где не работает интернет, пассажиры вынуждены искать альтернативные способы уехать, и чаще обращаются к частным перевозчикам.

Управляющий директор компании «Такси Трейд» Александр Казаченко подтвердил, что водителям стало сложнее получать заказы, а их количество сократилось, хотя и не критически. По его словам, участники рынка пытаются адаптироваться. Например, они используют офлайн-карты, принимают заказы по телефону и упрощают работу приложений.

Один из водителей рассказал, что в Московской области на фоне отключений связи к «бомбилам» выстраиваются очереди по 20–30 человек. При этом увеличилось время подачи машины, а часть заказов ушла в неформальный сектор.

Проблемы со связью фиксируются в ряде регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород. Жители столицы начали жаловаться на перебои в начале марта. В Кремле позже заявили, что ограничения вводятся ради безопасности граждан, потому что Украина использует «все более изощренные методы для атак».

Ранее сообщалось, что на фоне отключений связи россияне стали чаще покупать альтернативные средства навигации и связи. В частности, бумажные карты, рации и стационарные телефоны. По оценке источников «Коммерсанта», экономический ущерб от ограничений в Москве может достигать миллиарда рублей в день.

