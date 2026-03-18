СМИ сообщили о начале обвала рубля

2 минуты чтения 08:55 | Обновлено: 09:00

Курс рубля на торгах 17 марта перешел от плавного снижения к «вполне ощутимому» обвалу. Об этом пишет платформа «Банки.ру» со ссылкой на аналитика Freedom Finance Global Наталью Мильчакову.

Эксперт отметила, что в последние дни на рубль действуют сразу несколько факторов, провоцирующих его дальнейшее ослабление. Среди них есть и внешнеполитические события, влияние на которые у российских властей ограничено.

Так, по мнению Мильчаковой, курс доллара остается стабильным из-за ожиданий рынка после решения президента США Дональда Трампа выдвинуть Кевина Уорша на пост главы Федеральной резервной системы. Он считается сторонником умеренно жесткой монетарной политики, что в условиях грозящей США инфляции игроки считают фактором стабильности курса доллара.

Одновременно на рубль влияет затянувшаяся пауза в переворах по урегулированию российско-украинского конфликта. Ранее, как отмечает Мильчакова, рынок возглагал надежды на успех дипломатического процесса, но вера в завершение войны в ближайшие месяцы пока не оправдалась.

Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
Экономика12 минут чтения

Существуют и внутриполитические факторы, оказавшие значительное влияние на динамику курса рубля. Так, Минфин отказался покупать и продавать иностранную валюту и золото в течение всего марта в рамках бюджетного правила. Профильные СМИ отмечали, что этот механизм поддерживал курс рубля, и без выхода Минфина на валютный рынок стоимость российской валюты продолжит снижаться.

При этом, если Минфин вернется к сделкам в рамках бюджетного правила, а цены на нефть продолжат расти, то в апреле курс рубля продолжит снижаться, отмечает Мильчакова. Она считает, что реальные цифры зависят от решения Центробанка по снижению ключевой ставки, однако прогнозирует, что в следующем месяце доллар будет стоить 82-84 рубля, евро 94-96 рублей, юань 11,6-12,2 рубля.

Ранее в ходе торгов 11 марта курс рубля резко упал по отношению к иностранным валютам. Стоимость доллара превысила 82 рубля и вернулась к показателям середины октября 2025 года. Курс юаня поднялся выше 12 рублей и достиг значений первой половины сентября прошлого года.

Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века