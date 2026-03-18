СМИ сообщили о начале обвала рубля

Курс рубля на торгах 17 марта перешел от плавного снижения к «вполне ощутимому» обвалу. Об этом пишет платформа «Банки.ру» со ссылкой на аналитика Freedom Finance Global Наталью Мильчакову.

Эксперт отметила, что в последние дни на рубль действуют сразу несколько факторов, провоцирующих его дальнейшее ослабление. Среди них есть и внешнеполитические события, влияние на которые у российских властей ограничено.

Так, по мнению Мильчаковой, курс доллара остается стабильным из-за ожиданий рынка после решения президента США Дональда Трампа выдвинуть Кевина Уорша на пост главы Федеральной резервной системы. Он считается сторонником умеренно жесткой монетарной политики, что в условиях грозящей США инфляции игроки считают фактором стабильности курса доллара.

Одновременно на рубль влияет затянувшаяся пауза в переворах по урегулированию российско-украинского конфликта. Ранее, как отмечает Мильчакова, рынок возглагал надежды на успех дипломатического процесса, но вера в завершение войны в ближайшие месяцы пока не оправдалась.

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды Экономика 12 минут чтения

Существуют и внутриполитические факторы, оказавшие значительное влияние на динамику курса рубля. Так, Минфин отказался покупать и продавать иностранную валюту и золото в течение всего марта в рамках бюджетного правила. Профильные СМИ отмечали, что этот механизм поддерживал курс рубля, и без выхода Минфина на валютный рынок стоимость российской валюты продолжит снижаться.

При этом, если Минфин вернется к сделкам в рамках бюджетного правила, а цены на нефть продолжат расти, то в апреле курс рубля продолжит снижаться, отмечает Мильчакова. Она считает, что реальные цифры зависят от решения Центробанка по снижению ключевой ставки, однако прогнозирует, что в следующем месяце доллар будет стоить 82-84 рубля, евро 94-96 рублей, юань 11,6-12,2 рубля.

Ранее в ходе торгов 11 марта курс рубля резко упал по отношению к иностранным валютам. Стоимость доллара превысила 82 рубля и вернулась к показателям середины октября 2025 года. Курс юаня поднялся выше 12 рублей и достиг значений первой половины сентября прошлого года.