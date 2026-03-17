Курс доллара резко вырос

Расчетный курс доллара, который служит ориентиром для внебиржевого рынка, впервые с 22 октября превысил 82 рубля, обратило внимание РИА «Новости». Согласно данным на платформе Investing.com, курс доллара к рублю на международном рынке Forex продолжает рост. На момент закрытия максимальное значение достигло 82,20 рубля.

Днем ранее, 16 марта, Центральный банк России установил официальные курсы иностранной валюты на 17 марта. Так курс доллара был установлен на уровне 81,0517 рубля, евро — 92,6555 рубля, а юань — 11,7441 рубля. Последний раз официальный курс доллара превысил 81 рубль почти четыре месяца назад — 19 ноября 2025 года.

Начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев сообщил РБК, что основное давление на рубль оказывают ожидания снижения ключевой ставки Банка России 20 марта, а также возможные изменения бюджетного правила.

Аналитик «Цифра брокер» Александр Дудников добавил, что давление на рубль усиливает дефицит предложения китайских юаней на валютном рынке на фоне прекращения продаж валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Потенциальное смягчение денежно-кредитной политики Банка России и снижение доходности ОФЗ (Облигаций федерального займа) также может способствовать ослаблению рубля, отметил он.

Старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев, в свою очередь, подчеркнул, что ближайшие дни курс доллара будет колебаться в диапазоне 80-82 рубля.

«Нижнюю границу поддерживают ежедневные продажи ЦБ и потенциальная конвертация экспортной выручки при сохранении цены барреля Brent выше 100 долларов. Верхнюю задает структурное отсутствие операций Минфина в сочетании с DXY выше 100 и готовностью рынка немедленно переоценить курс при любом новом обострении вокруг пролива», — сказал он.

Ранее российские банки отмечали, что не ожидают резкого падения рубля в 2026 году. Лишь около 3% из них считают, что доллар в ближайшие месяцы превысит 100 рублей.