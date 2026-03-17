Курс юаня поднялся до максимума за полгода

Курс юаня поднялся выше 12 рублей впервые с 12 сентября 2025 года. Об этом пишет РБК.

Как отметили журналисты, в ходе торгов 17 марта курс юаня прибавил 1,56% и по данным на 17:49 по московскому времени достиг отметки 12,004 рубля. На момент написания этой новости курс юаня опустился до 12,00250 рубля, следует из данных Мосбиржи.

«Давление на рубль продолжает оказывать вероятное увеличение спроса на иностранную валюту со стороны импортеров. Этому способствует восстановление активности потребителей и бизнеса после традиционной для начала года просадки», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

В то же время, как полагает аналитик, валюты на рынке может не хватить, чтобы покрыть растущий спрос. Во-первых, Банк России сокращает объем продаж валюты из-за изменений бюджетного правила. Во-вторых, экспортеры пока приносят меньше валютной выручки: нефть подорожала совсем недавно, и дополнительные поступления начнут поступать только ближе к началу апреля.

Ранее, 4 марта, Минфин России сообщил, что приостановит покупки и продажи валюты по бюджетному правилу из-за планов по изменению цены отсечения на нефть. Сейчас базовая цена на топливо составляет 59 долларов за баррель, а все доходы сверх этой цифры направляются на покупку валюты и золота. Если же доходы ниже базовой цены, Минфин продает валюту и золото.

Российские власти намерены снизить цену отсечения на нефть. Об этом 25 февраля заявлял министр финансов Антон Силуанов. Он объяснял это необходимостью обеспечить сохранность средств Фонда национального благосостояния и снижением давления на валютный рынок.

По данным Bloomberg, новая цена отсечения может быть установлена в диапазоне 45–50 долларов за баррель. Источник РБК назвал более приближенными к реальности параметры 50–55 долларов за баррель.