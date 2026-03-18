Зеленский рассказал о «нехорошем предчувствии» по поводу переговоров о мире в Украине

2 минуты чтения 10:26

Украинский президент Владимир Зеленский и его администрация испытывают беспокойство по поводу перспектив переговоров о мирной сделке в Украине из-за начавшейся войны в Иране. Об этом сам украинский лидер, находящийся с официальным визитом в Великобритании, заявил Би-би-си.

Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Вчерашний студент запустил ИИ-стартап и разбогател
Его технология может лишить работы тысячи людей, а компания уже стоит миллиарды
Экономика12 минут чтения

«У меня очень нехорошие предчувствия по поводу влияния этой войны на ситуацию в Украине. Фокус внимания Америки на Ближнем Востоке больше, чем на Украине, к сожалению. Поэтому вы видите, что наши дипломатические встречи, трехсторонние встречи постоянно откладываются. А причина одна — война в Иране», — сказал он.

В то же время Зеленский отметил, что участники трехсторонних мирных переговоров общаются друг с другом ежедневно. «Переговорные группы разговаривают между собой. Наша группа разговаривает с американской стороной ежедневно. Я знаю, что американцы тоже разговаривают с россиянами ежедневно», — подчеркнул он.

Зеленский также сообщил о проблемах с выбором места для проведения очередного раунда переговоров с участием делегаций Украины, США и России. «Американская сторона из-за этой войны в Иране сказала, что готова принять обе стороны в Америке. Мы подтвердили свое участие, но россияне против встречи в США. Поэтому мы пока пытаемся фокусироваться на Америке, предлагая дату и место. Украина поддержит любую дату и любое место, но точно не в России», — заявил украинский президент.

28 января помощник Владимира Путина Юрий Ушаков пригласил Зеленского для прямых переговоров о мире в Москву. Спустя два дня украинский президент ответил на это приглашение отказом, но в то же время предложил Путину приехать для переговоров в Киев.

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века