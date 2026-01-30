EN
Зеленский пригласил Путина в Киев

2 минуты чтения 11:36 | Обновлено: 11:41

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Владимира Путина для переговоров в Киев, передает «РБК-Украина». Таким образом украинский лидер ответил на заявление помощника Путина Юрия Ушакова о готовности принять его для переговоров в Москве.

«Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве. Это так же как с Путиным встречаться в Киеве. Я так же могу пригласить его в Киев, пусть приезжает. Публично приглашаю его, если он решится конечно», — сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

Он также отметил, что Киев ищет встречи, которая может стать результативной и позволит конструктивно договориться об окончании войны. В то же время, по его словам, поведение Москвы говорит о том, что в Кремле такой встречи не хотят.

«Но если кто-то не хочет встречаться, но не может себе позволить сказать об этом прямо по какой-то причине, то тогда звучат эти приглашения в Москву. Понятно, что происходит», — пояснил Зеленский. 

При этом он повторил, что Украина серьезно относится к необходимости закончить войну и готова к любому реальному формату встречи на уровне лидеров государств. 

«Не знаю, какой она принесет результат. Но по крайней мере точно больший чем то, что происходит сегодня. Конечно, мы всегда выступаем за то, чтобы были и европейцы в процессе. Но я не уверен, что другие обе стороны будут поддерживать такой формат именно для встречи лидеров. Не по гарантиям безопасности, например, а именно по особо сложным вопросам», — сказал украинский президент.

28 января помощник Юрий Ушаков, являющийся помощником Путина, заявил, что последний готов к прямым переговорам с Зеленским и приглашает его в Москву. При этом Кремль гарантирует украинскому лидеру безопасность, добавил он.

