Помощник Путина пригласил Зеленского в Москву

Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков пригласил президента Украины Владимира Зеленского для прямых переговоров о мире в Москву. О готовности Кремля принять украинского лидера Ушаков сообщил в интервью пропагандисту Павлу Зарубину.

«Я хотел бы сказать несколько слов по поводу его заявления о том, что Владимир Зеленский готов к встрече с президентом России. Вопрос для нас не новый, он обсуждался несколько раз в ходе телефонных контактов нашего президента Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом. В ходе этих бесед господин Трамп, в частности, предлагал нам рассмотреть такую возможность», — сказал он, добавив, что Москва приглашает Зеленского и гарантирует ему безопасность.

Накануне о готовности Зеленского к прямым переговорам с Путиным сообщил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига. Он пояснил, что темой переговоров Зеленского и Путина могли бы стать два ключевых пункта возможного мирного соглашения, посвященные вопросу принадлежности Донбасса и контроля над Запорожской атомной электростанцией.

Сибига подчеркнул, что именно эти два вопроса до сих пор остаются нерешенными и встречают больше всего сопротивления во время мирных переговоров. По его словам, Зеленский готов лично встретиться с Путиным, если это поможет устранить дипломатические преграды для прекращения войны.

При этом, комментируя ход мирных переговоров по Украине, Сибига заявил, что работа продвигается крайне тяжело. В то же время он отметил, что российская сторона отнеслась к последней трехсторонней встрече с участием США в ОАЭ гораздо серьезнее, чем к предыдущим, качественно изменив состав своей делегации и отказавшись от «псевдоисторических лекций».