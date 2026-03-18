Подростка обвинили в финансировании терроризма из-за реакций в Telegram

В Кемеровской области 17-летнему жителю города Белово предъявили обвинение в финансировании терроризма. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, с ноября по декабрь 2025 года подросток переводил деньги организации, признанной террористической и запрещенной в России. Для этого он использовал функцию платных реакций «в одном из мессенджеров». Речь идет о так называемых «звездных» реакциях под публикациями.

В Следственном комитете уточнили, что противоправная деятельность была выявлена при взаимодействии с сотрудниками ФСБ. Подросток задержан, суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело возбуждено по статье о финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Максимальное наказание по ней предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Как уточняет издание «Кузбасс Онлайн» со ссылкой на источники, подросток мог ставить платные реакции под постами телеграм-канала одного из подразделений ВСУ. При этом официально, какой именно организации переводились средства, не раскрывается. В публикации отмечается, что речь идет о безналичных переводах через аккаунт в мессенджере, каждая такая реакция предполагает списание средств.

В среду также стало известно о другом уголовном деле с участием несовершеннолетнего. В Уфе сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали подростка 2009 года рождения. Его подозревают в подготовке теракта.

По версии спецслужб, он был завербован через Telegram человеком, находящимся на территории Украины, и под его руководством занимался вербовкой старшеклассников и студентов колледжей. Следствие утверждает, что подросток также планировал изготовить самодельное взрывное устройство и совершить нападение на один из православных храмов в Уфе.

В ФСБ сообщили, что у задержанного изъяли экстремистские материалы, символику запрещенной организации и инструкции по изготовлению взрывных устройств. Он задержан, решается вопрос о мере пресечения.