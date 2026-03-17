Экономика

Российская экономика начала замедляться

2 минуты чтения 12:05

Экономика России в начале 2026 года демонстрирует признаки устойчивого замедления. Об этом говорится в мартовском макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР), опубликованном на сайте организации.

Как отмечают аналитики банка, на фоне высоких темпов роста в странах Центральной Азии и Армении экономики России и Беларуси продолжают терять динамику. По итогам 2025 года рост ВВП России составил лишь 1%, существенно замедлившись после более высоких показателей предыдущих лет.

Поддержку российской экономике по-прежнему оказывают отдельные отрасли, включая торговлю и строительство. Однако в ряде секторов наблюдается снижение производства из-за падения спроса и инвестиционной активности. В частности, спад в обрабатывающей промышленности в январе 2026 года привел к сокращению экономической активности на 2,1%.

Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
Евразийский банк развития — это международная финансовая организация, основанная в 2006 году Россией и Казахстаном. В нее входят шесть стран (Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия, Киргизия и Таджикистан), а ключевыми направлениями деятельности остаются инфраструктурные проекты, цифровые технологии и промышленность.

Ранее в Минэкономразвития отчитались о снижении ВВП России в январе на 2,1% в годовом выражении. Спад объяснили календарными и погодными факторами: внваре было меньше рабочих дней, а также наблюдались сильные морозы. Особенно заметно это сказалось на строительстве, где выпуск снизился на 16% после роста на 6% годом ранее.

Реально сложный тест про «Оскар»
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
Интернет и мемы2 минуты чтения

Тем не менее ряд экспертов считает, что причины спада глубже. По оценке аналитиков проекта «Твердые цифры», экономическая динамика оставалась слабой даже с учетом сезонных корректировок. Январское снижение оказалось более значительным, чем декабрьский рост, который, вероятно, был обусловлен особенностями статистики.

Специалисты также указывают на охлаждение потребительского спроса. После декабрьского всплеска расходы населения в январе заметно сократились. Снижение активности зафиксировано в большинстве отраслей, а падение производства носило практически фронтальный характер, что может свидетельствовать о более серьезном замедлении экономики.

Посмотрите другие материалы

Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01 16 марта
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
