Российская экономика начала замедляться

Экономика России в начале 2026 года демонстрирует признаки устойчивого замедления. Об этом говорится в мартовском макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР), опубликованном на сайте организации.
Как отмечают аналитики банка, на фоне высоких темпов роста в странах Центральной Азии и Армении экономики России и Беларуси продолжают терять динамику. По итогам 2025 года рост ВВП России составил лишь 1%, существенно замедлившись после более высоких показателей предыдущих лет.
Поддержку российской экономике по-прежнему оказывают отдельные отрасли, включая торговлю и строительство. Однако в ряде секторов наблюдается снижение производства из-за падения спроса и инвестиционной активности. В частности, спад в обрабатывающей промышленности в январе 2026 года привел к сокращению экономической активности на 2,1%.
Евразийский банк развития — это международная финансовая организация, основанная в 2006 году Россией и Казахстаном. В нее входят шесть стран (Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия, Киргизия и Таджикистан), а ключевыми направлениями деятельности остаются инфраструктурные проекты, цифровые технологии и промышленность.
Ранее в Минэкономразвития отчитались о снижении ВВП России в январе на 2,1% в годовом выражении. Спад объяснили календарными и погодными факторами: внваре было меньше рабочих дней, а также наблюдались сильные морозы. Особенно заметно это сказалось на строительстве, где выпуск снизился на 16% после роста на 6% годом ранее.
Тем не менее ряд экспертов считает, что причины спада глубже. По оценке аналитиков проекта «Твердые цифры», экономическая динамика оставалась слабой даже с учетом сезонных корректировок. Январское снижение оказалось более значительным, чем декабрьский рост, который, вероятно, был обусловлен особенностями статистики.
Специалисты также указывают на охлаждение потребительского спроса. После декабрьского всплеска расходы населения в январе заметно сократились. Снижение активности зафиксировано в большинстве отраслей, а падение производства носило практически фронтальный характер, что может свидетельствовать о более серьезном замедлении экономики.