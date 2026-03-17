Популярный российский ритейлер недорогой одежды подал на банкротство

Компания «Одежда 3000», управляющая сетью магазинов бюджетной одежды Modis, подала заявление о собственном банкротстве в Арбитражный суд Москвы. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные картотеки дел.

Сеть Modis работала на российском рынке с 2006 года и специализировалась на недорогой одежде для женщин, мужчин и детей. На пике, в 2024 году, у нее было около 120 магазинов, однако за последние два года их число сократилось как минимум втрое. Сейчас, по данным «Яндекс Карт», работают около 30 точек, при этом в социальных сетях бренда указано еще меньше, а официальный сайт компании и вовсе не функционирует.

Финансовое положение компании резко ухудшилось. По данным СПАРК, выручка «Одежды 3000» в 2024 году снизилась на 33% — до 6,4 миллиарда рублей. При этом компания получила чистый убыток в размере 1,5 миллиарда рублей против прибыли годом ранее. В феврале 2026 года она уведомила о неплатежеспособности, указав своим кредитором китайскую компанию Shanghai Newidea International Trade, которая через суд взыскала с нее около 44 миллионов юаней (примерно 569 миллионов рублей).

Проблемы у Modis начались после смерти основателя сети Игоря Сосина в 2020 году, отмечают эксперты. После этого бизнес перешел к наследникам, однако им не удалось сохранить прежние темпы развития и привлечь инвесторов. По оценкам участников рынка, компания столкнулась с ростом долговой нагрузки и управленческими трудностями.

Дополнительное давление на сеть оказала ситуация на рынке одежды. На фоне ухудшения экономической ситуации в России и снижения потребительского спроса покупатели стали чаще откладывать покупки, не относящиеся к товарам первой необходимости. Одновременно усилилась конкуренция со стороны онлайн-ритейла. Так, по итогам 2025 года объем электронной коммерции в стране достиг 14,2 триллиона рублей, из которых значительная часть пришлась на одежду и обувь.

Сокращение офлайн-розницы стало общей тенденцией. По данным аналитиков, в 2025 году более четверти управляющих торговых центров зафиксировали снижение доли магазинов одежды и обуви, а о закрытии бизнеса объявили десятки брендов. На этом фоне, считают эксперты, собственники Modis могли принять решение о банкротстве как о более рациональном варианте, чем попытка восстановить бизнес.