Криминал

Выпустившую книгу о горе после смерти мужа писательницу признали виновной в его убийстве

2 минуты чтения 12:04

Суд в американском штате Юта признал 35-летнюю писательницу и мать троих детей Кури Ричинс в убийстве своего мужа Эрика Ричинса, сообщает Би-би-си. После смерти супруга Кури написала книгу «Ты со мной?», которая должна была помочь ее троим маленьким детям пережить потерю отца. Книгу она посвятила памяти своего «замечательного мужа».

Как установил суд, мотивом убийства мужа для Ричинс стали долги и отношения с другим мужчиной. Семья была должна около 4,5 миллиона долларов и убийца рассчитывала получить страховку и наследство на общую сумму около четырех миллионов.

Чтобы убить супруга, Ричинс купила сильнодействующий опиат — фентанил и добавила его в еду. Однако первое покушение оказалось неудачным и муж выжил. За месяц до своей гибели он Эрик рассказал друзьям, что его тело покрылось сыпью, а сам он потерял сознание после того, как откусил кусочек сэндвича, который оставила для него жена. 

Выжить мужчине удалось, вероятно, благодаря тому, что, почувствовав себя плохо, он вколол себе эпинефрин (средство, которое аллергики используют для борьбы с анафилактическим шоком, являющееся аналогом адреналина — прим. «Холода»), принадлежащий его сыну.

Придя в себя, Эрик позвонил другу и сказал: «Думаю, моя жена пыталась меня отравить», говорится в письменных показаниях друга погибшего.

В свою очередь, Кури после неудачного покушения на мужа отправила своему любовнику сообщение, в котором говорилось: «Если бы он только мог уйти… жизнь была бы такой идеальной».

В следующий раз мужу Ричинс не так повезло. В марте 2022 года женщина снова подмешала ему фентанил, на этот раз в коктейль, и он умер от передозировки. Позже судмедэкспертиза установила, что в организме погибшего содержалось количество вещества, в пять раз превышающее смертельную дозу.

В ходе процесса писательница отрицала свою вину. Теперь ей грозит лишение свободы на срок от 25 лет до пожизненного. Приговор ей вынесут 13 мая, в день рождения ее мужа, которому могло исполниться 44 года.

