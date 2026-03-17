Пик выгорания сотрудников сотрудников зафиксирован в России

Российские работодатели столкнулись с массовым истощением сотрудников, накопленным за предыдущие годы, сообщила «Газете.ру» директор по продукту ИИ-платформы кадровой аналитики компании «Стахановец» Карина Остроносова.
«Наши алгоритмы фиксируют ключевую тенденцию — работодатели столкнулись с массовым истощением работников, накопленным за предыдущие годы. Это подтверждается ростом числа признаков эмоциональной усталости — в первую очередь в отраслях с высокой нагрузкой. Мы видим, как компании перестраивают кадровую работу в ответ на этот запрос», — сказала эксперт.
В ответ на это, по ее словам, работодатели перешли от активного найма к удержанию уже имеющихся сотрудников. Для этого они начинают снижать нагрузку: вводят гибкие графики, упрощают рабочие процессы и усиливают роль линейных руководителей, чтобы сократить текучесть.
«Спрос смещается в сторону сотрудников, способных сохранять стабильность в командах без постоянных авралов — компании готовы перераспределять фонд оплаты труда в их пользу», — отметила Остроносова.
Согласно данным аналитики, в регионах с высокой долей промышленных и оборонных предприятий у работников сохраняется больший запас прочности, однако и там усталость постепенно нарастает.
«В бюджетной сфере и розничной торговле возможности удерживать людей почти исчерпаны — текучка там держится на высоком уровне без признаков снижения», — добавила Остроносова.
Выгорание становится все более распространенным явлением по всему миру. Так, по данным исследований, в 2025 году 66% работников в США сообщили, что сталкивались с симптомами выгорания. В Великобритании, согласно опросу Mental Health UK, каждый третий взрослый за последний год испытывал высокий уровень стресса или давления.
При этом специалисты подчеркивают, что выгорание не относится к медицинским диагнозам, а рассматривается как реакция на хроническое воздействие стрессовых факторов.