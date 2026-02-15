EN
Общество

Эксперты оценили стереотипы о выгорании

2 минуты чтения 14:36 | Обновлено: 14:38

Выгорание становится все более распространенным явлением. В той или иной форме с ним сталкиваются около 76% людей. При этом вокруг этого состояние до сих пор много заблуждений. В материале The Guardian эксперты разобрали популярные мифы о выгорании.

По данным исследований, в 2025 году 66% работников в США сообщили, что сталкивались с симптомами выгорания. В Великобритании, согласно опросу Mental Health UK, каждый третий взрослый за последний год испытывал высокий уровень стресса или давления. При этом специалисты подчеркивают, что выгорание не относится к медицинским диагнозам, а рассматривается как реакция на хроническое воздействие стрессовых факторов.

Принято считать, что выгорание проявляется прежде всего хронической усталостью. Однако эксперты подчеркивают, что эмоциональное истощение — лишь один из признаков. Важным симптомом считается состояние эмоциональной отстраненности и цинизма по отношению к работе и окружающим. У медицинских работников, например, это может выражаться в снижении эмпатии к пациентам и раздражительности, у сотрудников других сфер — в равнодушии к коллегам и утрате интереса к своим обязанностям.

«Бухарестский вампир»
«Бухарестский вампир»
Жительницы румынской столицы боялись выходить из дома из-за серийного убийцы. Он насиловал жертв и высасывал из них кровь
Криминал9 минут чтения

Еще один характерный признак — снижение эффективности и ощущение собственной некомпетентности. Человек может выполнять все меньше задач и одновременно испытывать чувство вины или стыда за падение продуктивности.

Эксперты опровергают распространенное мнение о том, что выгорание равнозначно депрессии. Всемирная организация здравоохранения не относит его к психическим расстройствам, хотя тревожность и депрессивные симптомы могут сопровождать это состояние. Специалисты также подчеркивают, что выгорание нельзя объяснять личной «слабостью» или недостаточной мотивацией. Исследования показывают, что ключевую роль играют условия труда и организационная среда — чрезмерная нагрузка, переработки, дефицит поддержки и ограниченное влияние на принимаемые решения.

При этом выгорание касается не только наемных сотрудников. С признаками эмоционального истощения все чаще сталкиваются родители и опекуны, на которых лежит постоянная забота о других, сопровождающаяся физическим и психологическим напряжением.

По словам экспертов, краткосрочный отпуск не всегда помогает справиться с выгоранием. В ряде случаев требуется более продолжительный период восстановления, а иногда изменение условий работы. Продолжение же деятельности «через силу» может усугубить состояние и привести к неприятным физическим симптомам, включая головные боли, нарушения сна, повышенное давление и проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Месть шахидок
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
Общество21 минута чтения

Специалисты также обращают внимание, что сокращение рабочего времени не гарантирует решения проблемы, если при этом сохраняется прежний объем задач и высокая нагрузка. По их мнению, эффективная профилактика выгорания связана не только с индивидуальными практиками — такими как соблюдение режима сна, снижение экранного времени или регулярная физическая активность, — но и с пересмотром организационных процессов.

В то же время эксперты подчеркивают, что выгорание не всегда означает необходимость немедленно увольняться. Среди возможных решений называют корректировку условий труда, пересмотр объема обязанностей или постепенное возвращение к прежней нагрузке после периода восстановления. Однако если рабочая среда остается неблагоприятной и не предусматривает изменений, смена места работы может стать необходимой мерой.

