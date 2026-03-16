Экономика

Кремль заявил о дополнительных доходах бюджета из-за роста цен на нефть

2 минуты чтения 14:59

Рост мировых цен на нефть приведет к увеличению доходов российских нефтяных компаний и, как следствие, к дополнительным поступлениям в бюджет. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщают «Известия».

«Вы знаете, что у нас действует определенное правило, определенные пороги отсечения в отношении нефтяных денег. Но, разумеется, речь идет о дополнительных доходах», — подчеркнул Песков. 

Он добавил, что речь идет прежде всего о доходах нефтяных компаний, которые продают нефть и нефтепродукты и ориентируются на текущую ценовую конъюнктуру. По его словам, рост прибыли компаний в итоге приводит и к увеличению поступлений в государственный бюджет.

В марте власти США частично ослабили ограничения на экспорт российской нефти. Американский Минфин выдал временное разрешение на операции с нефтью и нефтепродуктами из России, которые были погружены на танкеры до 12 марта. Эта лицензия действует до 11 апреля.

Министр финансов США Скотт Бессент объяснил, что такое решение связано с ситуацией на мировом энергетическом рынке. По его словам, послабление призвано стабилизировать цены на энергоносители и не предполагает значительной выгоды для российской экономики.

На этом фоне некоторые страны начали активнее возвращаться к закупкам российской нефти. Как сообщает Bloomberg, Индия уже приобрела более 10 миллионов баррелей российской нефти. Только эта партия может принести России около 940 миллионов долларов. При этом на танкерах в море остаются грузы с примерно 22 миллионами баррелей нефти, которые также могут быть проданы.

В свою очередь, спецпредставитель Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что смягчение санкций может затронуть около 100 миллионов баррелей российской нефти. В связи с этим российские власти ожидают увеличения доходов нефтяных компаний и соответствующих поступлений в бюджет.

