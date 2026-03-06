EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Российская нефть впервые стала продаваться с наценкой

2 минуты чтения 18:43

Индийские нефтепереработчики стремительно возвращаются к закупкам российской нефти. На фоне дефицита поставок нефти с Ближнего Востока Индия обратила свое внимание к миллионам баррелей, находящихся на танкерах России в открытом море, сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что на данный момент Индия уже купила более 10 миллионов баррелей российской нефти. Только эта сделка может принести России порядка 940 миллионов долларов, в то время как в море находятся танкеры, загруженные около 22 миллионами баррелей нефти.

По данным Bloomberg, примерно 15 миллионов баррелей нефти российской марки Urals сейчас находятся на танкерах в Аравийском море и Бенгальском заливе. Также у берегов Сингапура простаивают суда, перевозящие еще семь миллионов баррелей. Кроме того, танкеры направляются сейчас к Индийскому субконтиненту из Средиземного моря и Суэцкого канала. Вся эта нефть может быть доставлена в индийские порты в течение недели.

Таким образом, Индия может заплатить в ближайшее время за российскую нефть несколько миллиардов долларов. При этом нефть марки Urals для Индии впервые продается с премией к марке Brent. Ее курс сейчас составляет около 90 долларов за баррель, а, по данным Reuters, российская нефть продается дороже на два-четыре доллара.

«Нефтепереработчики могут быстро нарастить закупки, что потенциально вернет объемы импорта российской нефти к уровню свыше двух миллионов баррелей в день уже в ближайшей перспективе. Ранее наблюдавшиеся глубокие скидки на российскую нефть могут значительно сократиться и даже смениться премией», — рассказал аналитик компании, занимающейся анализом данных Сумит Ритолия.

Возобновление индийских закупок, как пишет Bloomberg, может привести к тому, что импорт из России вновь приблизится к пиковому уровню, зафиксированному в середине 2024 года — более двух миллионов баррелей в сутки. По данным Kpler, в прошлом месяце закупки снизились в среднем до 1,06 миллиона баррелей в сутки — это самый низкий показатель с сентября 2022 года.

Ранее Министерство финансов США на 30 дней смягчили санкционные ограничения и разрешили Индии покупать уже добытую российскую нефть, находящуюся на танкерах.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Криминал
Взорвали бомбу в центре Москвы и избежали наказания
Спустя 25 лет все еще неизвестно, кем были преступники и чего хотели. Эта трагедия унесла жизни 13 человек
00:01
Приемные родители годами растлевали детей
Мир
Приемные родители годами растлевали детей
Это было частью эксперимента известного сексолога, который отправлял мальчиков на воспитание к педофилам. Он считал, что ничего страшного не происходит
00:01 4 марта
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Общество
Я переехала в Черногорию и очень довольна
Здесь по-доброму относятся к иммигрантам, а жизнь в маленьком городке у моря напоминает уютный ситком
00:01 2 марта
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Криминал
«За эту игрушку ты убил старых людей»
Знакомый Брежнева и крупный военачальник был убит в своей элитной квартире. Незадолго до этого к нему приходили «студенты журфака»
00:01 1 марта
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Мир
Бывший раб спас целый город и стал миллионером
Его пытались убить, но он выжил и добился успеха. После его смерти семью разорили, а наследие уничтожили
00:01 27 февраля

Самое читаемое

Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Гречневый суп с таллием
Криминал
Гречневый суп с таллием
Посудомойщица отравила учеников и сотрудников школы, подсыпав им яд в пищу. Но вскоре выяснилось, что жертв гораздо больше
00:01 7 февраля
Месть шахидок
Общество
Месть шахидок
В московском метро из-за двух взрывов погиб 41 человек. Теракт провели учительница и девушка-подросток. Зачем они это сделали
00:01 14 февраля
Горящие новости
Зумеры и миллениалы начали удалять соцсети
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Пара увидела себя на порносайте после ночи в отеле Китая
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Военные эксперты заявили о подготовке Путина к скрытому призыву
СМИ: до финансового кризиса в России осталось три-четыре месяца
Ученые проверили миф о безразличии кошек к своим хозяевам