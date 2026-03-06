Российская нефть впервые стала продаваться с наценкой

Индийские нефтепереработчики стремительно возвращаются к закупкам российской нефти. На фоне дефицита поставок нефти с Ближнего Востока Индия обратила свое внимание к миллионам баррелей, находящихся на танкерах России в открытом море, сообщает Bloomberg.

Издание отмечает, что на данный момент Индия уже купила более 10 миллионов баррелей российской нефти. Только эта сделка может принести России порядка 940 миллионов долларов, в то время как в море находятся танкеры, загруженные около 22 миллионами баррелей нефти.

По данным Bloomberg, примерно 15 миллионов баррелей нефти российской марки Urals сейчас находятся на танкерах в Аравийском море и Бенгальском заливе. Также у берегов Сингапура простаивают суда, перевозящие еще семь миллионов баррелей. Кроме того, танкеры направляются сейчас к Индийскому субконтиненту из Средиземного моря и Суэцкого канала. Вся эта нефть может быть доставлена в индийские порты в течение недели.

Таким образом, Индия может заплатить в ближайшее время за российскую нефть несколько миллиардов долларов. При этом нефть марки Urals для Индии впервые продается с премией к марке Brent. Ее курс сейчас составляет около 90 долларов за баррель, а, по данным Reuters, российская нефть продается дороже на два-четыре доллара.

«Нефтепереработчики могут быстро нарастить закупки, что потенциально вернет объемы импорта российской нефти к уровню свыше двух миллионов баррелей в день уже в ближайшей перспективе. Ранее наблюдавшиеся глубокие скидки на российскую нефть могут значительно сократиться и даже смениться премией», — рассказал аналитик компании, занимающейся анализом данных Сумит Ритолия.

Возобновление индийских закупок, как пишет Bloomberg, может привести к тому, что импорт из России вновь приблизится к пиковому уровню, зафиксированному в середине 2024 года — более двух миллионов баррелей в сутки. По данным Kpler, в прошлом месяце закупки снизились в среднем до 1,06 миллиона баррелей в сутки — это самый низкий показатель с сентября 2022 года.

Ранее Министерство финансов США на 30 дней смягчили санкционные ограничения и разрешили Индии покупать уже добытую российскую нефть, находящуюся на танкерах.