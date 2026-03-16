Криминал

Семиклассник напал с ножом на сверстника в Подмосковье

2 минуты чтения 17:16 | Обновлено: 17:17

В Подмосковье ученик седьмого класса напал на сверстника с ножом по дороге в школу. Пострадавшего с ранениями доставили в больницу, сообщает прокуратура Московской области. Инцидент произошел 16 марта в поселке Свердловский.

«В настоящее время жизни и здоровью подростка ничего не угрожает. Щелковская городская  прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства произошедшего,  даст оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в заявлении ведомства.  

По информации управления МВД Московской области, школьник, напавший на мальчика, учится с ним в параллельном классе. Сообщается, что в полицию обратилась мать 13-летнего пострадавшего.

«Полицейскими предварительно установлено, что у одного из домов, расположенных в поселке Свердловский, учащийся этой же школы из параллельного класса 2012 года рождения нанес ножевое ранение потерпевшему, который госпитализирован в медицинское учреждение», — сообщили в МВД.

«Проявил слабость по отношению к Леночке»
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
Криминал9 минут чтения

Близкий к силовикам телеграм-канал Mash пишет, что семиклассник напал с ножом на сверстника из-за ненависти к отличникам. Согласно предварительным данным, он нанес пострадавшему три удара кухонным ножом.

Напавшего с ножом на сверстника мальчика зовут Леонид, ему также 13 лет, передает телеграм-канал «112». По его информации, Леонид «заранее все спланировал». Во время задержания у него обнаружили и изъяли несколько ножей, а также петарды и спички. 

Сообщается, что Леонид также собирался напасть и на других учеников. Пострадавшему, как отмечается, он нанес два ножевых ранения в голову и шею.

Mash отмечает, что нападавший принес с собой в школу два ножа и легковоспламеняющуюся жидкость, однако его задержали на входе.

Посмотрите другие материалы

Реально сложный тест про «Оскар»
Интернет и мемы
Реально сложный тест про «Оскар»
Проверьте ваши знания про главную кинопремию планеты
00:01
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Мир
Десятки женщин оказались в секс-рабстве в попытке попасть на «курсы самореализации»
Их клеймили, лишали сна, заставляли сидеть на жесткой диете и заниматься сексом с основателем проекта
00:01 14 марта
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Общество
Я переехал в Израиль и нашел здесь покой
Здесь нам комфортно, мы перестали тревожиться и живем в свое удовольствие
00:01 12 марта
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Криминал
Миллионер годами доказывал, что его брата убили
Он не мог поверить, что тот покончил с собой, и потратил много денег на расследование. Спустя десятилетия убийцу посадили, но виноват ли он?
00:01 10 марта
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Криминал
«Проявил слабость по отношению к Леночке»
Мать двоих детей не могли найти больше года. Муж говорил, что она ушла за покупками и не вернулась — но в этой версии были несостыковки
00:01 8 марта

Самое читаемое

Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Общество
Я переехала в Германию и получила гражданство за 3 года
Я стала последней, кто получил паспорт за такой срок. Мне здесь нравится: я выучила немецкий, сменила работу и взяла ипотеку
00:01 9 марта
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
«Никакого сожаления ни к чему»
Криминал
«Никакого сожаления ни к чему»
Мужчина годами насиловал и убивал детей. Его хотели осудить побыстрее — и это привело к новым жертвам
00:01 21 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
Сбер спрогнозировал курс доллара к концу года
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Эпоха «быстрых и недорогих» роллов и суши в России закончилась
Названы лучшие криминальные сериалы XXI века
СМИ сообщили о похищении детей украинских криминальных авторитетов на Бали