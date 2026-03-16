Семиклассник напал с ножом на сверстника в Подмосковье

В Подмосковье ученик седьмого класса напал на сверстника с ножом по дороге в школу. Пострадавшего с ранениями доставили в больницу, сообщает прокуратура Московской области. Инцидент произошел 16 марта в поселке Свердловский.

«В настоящее время жизни и здоровью подростка ничего не угрожает. Щелковская городская прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства произошедшего, даст оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в заявлении ведомства.

По информации управления МВД Московской области, школьник, напавший на мальчика, учится с ним в параллельном классе. Сообщается, что в полицию обратилась мать 13-летнего пострадавшего.

«Полицейскими предварительно установлено, что у одного из домов, расположенных в поселке Свердловский, учащийся этой же школы из параллельного класса 2012 года рождения нанес ножевое ранение потерпевшему, который госпитализирован в медицинское учреждение», — сообщили в МВД.

Близкий к силовикам телеграм-канал Mash пишет, что семиклассник напал с ножом на сверстника из-за ненависти к отличникам. Согласно предварительным данным, он нанес пострадавшему три удара кухонным ножом.

Напавшего с ножом на сверстника мальчика зовут Леонид, ему также 13 лет, передает телеграм-канал «112». По его информации, Леонид «заранее все спланировал». Во время задержания у него обнаружили и изъяли несколько ножей, а также петарды и спички.

Сообщается, что Леонид также собирался напасть и на других учеников. Пострадавшему, как отмечается, он нанес два ножевых ранения в голову и шею.

Mash отмечает, что нападавший принес с собой в школу два ножа и легковоспламеняющуюся жидкость, однако его задержали на входе.