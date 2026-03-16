СМИ: мать сняла «веселое» видео рядом с умирающим из-за жестокого обращения младенцем

В американском штате Вашингтон 19-летней Алиссе Джейд Вандербек и 21-летнему Марку Энтони Лабако Кламору предъявлены обвинения в убийстве второй степени после смерти их семинедельного сына. Об этом сообщает People со ссылкой на судебные документы и материалы следствия округа Пирс.

По данным следствия, ребенок умер 9 марта, через пять дней после госпитализации в критическом состоянии. Врачи диагностировали у младенца субдуральные кровоизлияния, аноксическое повреждение мозга, кровоизлияния в сетчатку и заживающие переломы ребер.

В заключении говорится, что травмы соответствуют повреждениям, полученным из-за жестокого обращения. По данным вскрытия, предполагаемой причиной смерти стало убийство вследствие травмы головы.

В ходе расследования отец ребенка признал, что резко дернул младенца, когда тот начал капризничать. По его словам, он заметил, как голова ребенка «сильно откинулась назад», после чего попытался удержать ее. Позднее Кламор заявил следователям полиции Лейквуда, что понимал, что обращался с ребенком грубо.

Согласно документам, родители также примерно час не вызывали помощь после того, как заметили, что младенец находится в тяжелом состоянии. В службу 911 они обратились 4 марта, сообщив, что ребенок перестал дышать.

Следствие также установило, что мать ребенка снимала видео, на которых младенец находился в тяжелом состоянии, и отправляла их родственникам с просьбой о помощи. На кадрах, как указано в документах, ребенок тяжело дышит, издает хрипящие звуки и в один момент, по всей видимости, перестает дышать.

Кроме того, следователи обнаружили видео, опубликованное Вандербек в TikTok 8 марта. На записи она танцует в ванной комнате больничной палаты под «жизнерадостную музыку», говорится в материалах дела. К тому моменту, по словам социальных работников, врачи уже не ожидали, что ребенок выживет.

Вандербек и Кламор находятся под стражей. Размер залога для каждого из них установлен в миллион долларов, пишет People. Неясно, есть ли у обвиняемых адвокаты, которые могли бы прокомментировать обвинения, отметили журналисты.