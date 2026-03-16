Бензин начал дорожать на московских АЗС

Цены на бензин на московских автозаправках начали расти более быстрыми темпами. За последнюю неделю стоимость бензинов АИ-92 и АИ-95 увеличилась на 21 копейку, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Московской топливной ассоциации (МТА).

Цены на топливо повысили все крупные нефтяные компании, представленные на московском рынке. По состоянию на 16 марта, средневзвешенная цена бензина АИ-92 на столичных АЗС составила 63,37 рубля за литр, а АИ-95 — 69,88 рубля. При этом частные сети автозаправок на прошлой неделе сохранили стоимость бензина на уровне предыдущей недели.

В начале марта цены на бензин на московских заправках росли значительно медленнее, примерно на одну–две копейки в неделю, обращает внимание агентство. В феврале, напротив, темпы повышения были выше и составляли около 11–15 копеек еженедельно. В целом за февраль бензин на столичных АЗС подорожал примерно на 40 копеек за литр.

Рост розничных цен отражает ситуацию на оптовом рынке топлива. Ранее стало известно, что с начала марта биржевая стоимость бензина и дизеля в России выросла примерно на 10% и 14% соответственно. По словам экспертов, на внутреннем рынке на стоимость топлива влияет индекс экспортной альтернативы, то есть показатель, который рассчитывается с учетом котировок на международном рынке. За последнюю неделю он увеличился примерно на 15–20%.

Доцент Финансового университета при правительстве России Валерий Андрианов заявил «Известиям», что на рост цен влияет геополитическая ситуация. По его словам, из-за затянувшегося конфликта между США, Израилем и Ираном независимые сети АЗС и промышленные потребители опасаются дальнейшего подорожания энергоресурсов и закупают топливо впрок, что повышает спрос на рынке.

В свою очередь, управляющий партнер компании «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева отметила, что регуляторы могут лишь замедлить рост цен, но не добиться их снижения. При этом, по мнению экспертов, российские власти вряд ли введут полный запрет на экспорт бензина и дизеля, поскольку для этого на внутреннем рынке должен возникнуть дефицит топлива.

Эксперты также отмечают, что локальные перебои с поставками могут возникать в отдельных регионах. Это связано не с нехваткой топлива в стране, а с ограничениями на железнодорожной инфраструктуре, которые замедляют доставку бензина и дизеля.